Multas de hasta 3.000 euros por una instalación muy común en las fachadas de las viviendas

Los aparatos de aire acondicionado instalados en las fachadas son una imagen habitual en muchas ciudades, especialmente en las zonas donde las altas temperaturas se mantienen durante buena parte del año. Sin embargo, colocarlos en el exterior del edificio sin autorización puede acabar en sanciones, reclamaciones vecinales y la obligación de retirarlos.

La instalación de una unidad exterior no depende únicamente del propietario de la vivienda. La fachada de un inmueble es un elemento común, por lo que cualquier modificación necesita el visto bueno de la comunidad de vecinos. Si el aparato se coloca sin esa autorización, la comunidad puede reclamar por la vía civil y exigir que se devuelva la fachada a su estado anterior.

El asunto, además, no termina en el ámbito vecinal. Los ayuntamientos también pueden intervenir cuando la instalación incumple la normativa urbanística o queda visible desde la vía pública en zonas donde no está permitido. Incluso con permiso de la comunidad, el consistorio puede abrir un expediente si considera que el aparato altera la fachada o vulnera la ordenanza municipal.

Las sanciones dependen de cada municipio y de la gravedad de la infracción, pero pueden ir desde varios cientos de euros hasta los 3.000 euros en los casos más graves. A esa multa se suma, por lo general, la retirada del equipo y la reparación de los daños que se hayan producido en la fachada.

Cuándo puede convertirse en una infracción

Las limitaciones son especialmente estrictas en edificios catalogados, cascos históricos o entornos con protección arquitectónica. En estos casos, cualquier elemento visible desde la calle puede considerarse una alteración del inmueble o del paisaje urbano, por lo que los ayuntamientos suelen actuar con mayor rigor.

La cuestión estética no es la única que se tiene en cuenta. También importa la seguridad. Una unidad exterior mal instalada o con un anclaje deficiente puede suponer un riesgo para los peatones, sobre todo en calles estrechas, plantas bajas o zonas de paso. Por eso, muchas ordenanzas obligan a colocar estos equipos en patios interiores, azoteas, cubiertas u otros espacios que no sean visibles desde la calle.

El ruido también puede generar problemas. Los compresores deben respetar los límites de decibelios fijados por cada municipio, especialmente durante la noche. Si una medición acredita que se superan esos niveles, el propietario puede enfrentarse a una sanción.

Otro motivo habitual de expediente es el vertido de agua de condensación directamente a la vía pública. Esta práctica está prohibida en la mayoría de municipios por las molestias que causa y por el riesgo de resbalones o accidentes para los peatones.

Por todo ello, antes de instalar un aire acondicionado en la fachada conviene revisar los estatutos de la comunidad, pedir autorización y comprobar la ordenanza municipal. También es importante que la instalación la realice un profesional autorizado, tanto por seguridad como para evitar problemas posteriores.

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Una obra aparentemente menor dentro de una vivienda puede terminar en una multa, una reclamación de la comunidad y la obligación de desmontar el aparato si afecta a un elemento común o incumple la normativa local.