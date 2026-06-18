INFORME DEL SECTOR
El tiempo de acceso a medicamentos para enfermedades raras baja a 22 meses en 2026
Catalunya, Comunidad de Madrid y Andalucía fueron las comunidades con mayor actividad investigadora en dolencias minoritarias en 2025
Con datos de 2026, en España se han financiado tres medicamentos huérfanos destinados a enfermedades raras en los primeros cuatro meses del año. Además, el tiempo medio de espera desde la obtención del Código Nacional por parte de un medicamento huérfano hasta su financiación por el Sistema Nacional de Salud (SNS) está en 22 meses, una cifra ligeramente inferior a la de 2025 (23 meses).
Son datos que se han aportado en una jornada de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS) y la Asociación Española de Laboratorios de Medicamentos Huérfanos y Ultrahuérfanos (AELMHU). En el encuentro, Beatriz Perales, presidenta de AELMHU, ha analizado la situación actual de las dolencias minoritarias y de los medicamentos huérfanos en España.
Ensayos clínicos
Ha recordado que actualmente hay más de 200 compañías a nivel mundial investigando en enfermedades raras, y que la industria farmacéutica impulsa el 98 % de las investigaciones en estas patologías en nuestro país como muestra el Informe sobre 'Ensayos Clínicos para Enfermedades Raras en España 2025', publicado por AELMHU en mayo.
Catalunya, Comunidad de Madrid y Andalucía fueron las comunidades autónomas con mayor actividad investigadora, concentrando más del 50 % de los estudios en 2025. En concreto, Catalunya participó en 171 ensayos para enfermedades raras; seguida de Comunidad de Madrid, con 151; Andalucía, con 100 ensayos, y Comunidad Valenciana, con 79.
Por enfermedades
En relación a las áreas terapéuticas, el informe observa una tendencia hacia una mayor diversificación. Oncología sigue siendo el área predominante, con 47 ensayos clínicos para enfermedades raras en 2025, pero su peso relativo ha bajado a 22%, cuatro puntos porcentuales menos que en 2024.
Por detrás, se sitúa el sistema inmunitario, que se consolida como la segunda área terapéutica con mayor número de ensayos, al experimentar un crecimiento del 38 %: de 32 ensayos en 2024 a 44 en 2025. Le siguen el sistema nervioso, con 33 ensayos autorizados, por delante de anormalidades congénitas, hereditarias y neonatología, con 27. También destaca el incremento de ensayos autorizados para enfermedades cardiovasculares raras, con 16 ensayos clínicos, duplicando la cifra del año anterior
No financiados
Con cifras del primer cuatrimestre de 2026, actualizadas a 30 de abril, ha aumentado el número total de tratamientos no financiados, pasando de 31 a finales del 2025 a 35 fármacos en la actualidad."Los datos reflejan que se han producido avances en los últimos años, como la reducción de los tiempos medios de financiación, pero también ponen de manifiesto que persisten retos importantes para garantizar que la innovación llegue a los pacientes cuando la necesitan", ha señalado la presidenta de AELMHU.
Durante la jornada, el doctor Juan Antonio Bueren Roncero, director de la Unidad de Innovación Biomédica del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), ha subrayado el impacto que las terapias génicas están teniendo en el ámbito de las enfermedades raras, patologías que hasta hace pocos años carecían de alternativas terapéuticas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Dulcería Parrilla: orden de cierre inminente para otro histórico comercio en Las Palmas de Gran Canaria
- Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: los propietarios pueden aparcar un coche y una moto en la misma plaza de parking, pero la comunidad puede prohibirlo
- La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: colgar la bandera de España en el balcón durante el mundiual puede acarrear multas para los propietarios de hasta 3.000 euros
- Cierra la emblemática heladería artesana La Unión después de 30 años: Antonia, Antonio y Cristina despachan sus últimas bolas
- La Aemet avisa del cambio de tiempo que llega este miércoles a Canarias
- La policía disuelve una pelea por un intento de robo en Vecindario
- La princesa Leonor visita Tejeda y prueba los dulces más famosos de Gran Canaria
- La trampa mortal que acabó con la vida de Lía Dorta en El Hierro: 'No ha fallado una persona, sino un sistema entero