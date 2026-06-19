Los médicos alertan de la rápida progresión de la hepatitis Delta y de su relación con el cáncer de hígado

La evidencia científica sobre la hepatitis Delta, considerada la forma más grave de hepatitis vírica crónica y recientemente clasificada como carcinógeno para humanos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), está obligando a replantear su abordaje. Así lo han asegurado un grupo de expertos clínicos que han alertado de la necesidad de diagnosticar y tratar antes una enfermedad que se asocia a una progresión especialmente rápida hacia cirrosis, descompensación hepática y cáncer de hígado, hasta el punto de que puede llegar a duplicar el riesgo de mortalidad.

Durante una jornada celebrada en el Congreso de los Diputados, coordinada por el doctor José Luis Calleja, jefe de Servicio de Gastroenterología y Hepatología del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid, el presidente de la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH), el doctor Rafael Bañares, advirtió de que entre el 30% y el 50% de los pacientes presenta cirrosis en el momento del diagnóstico y que aproximadamente un tercio desarrolla daño hepático avanzado en menos de una década.

Cribados en el colectivo

A pesar de la gravedad de la hepatitis Delta, el infradiagnóstico sigue siendo uno de los principales retos, subrayaron los expertos. La infección por el virus solo se produce en personas con hepatitis B, lo que hace que su identificación dependa directamente de un adecuado cribado en esta población. Sin embargo, cerca del 47% de las personas con hepatitis B no han sido evaluadas para Delta, lo que retrasa el acceso al especialista y aumenta el riesgo de progresión a estadios avanzados, han recalcado los expertos.

La doctora María Buti, jefa de la Unidad de Hepatología y Medicina Interna del Hospital Universitario Vall d’Hebron de Barcelona, recordó que los estudios más recientes demuestran que la progresión de la enfermedad comienza antes de lo que tradicionalmente se pensaba, incluso en pacientes con afectación aparentemente leve: "Durante años se asumió que los pacientes en fases iniciales presentaban un riesgo limitado de progresión. Hoy sabemos que no es así. Ya no podemos permitirnos esperar para actuar".

El tratamiento

El diagnóstico precoz, inciden los médicos, debe ir acompañado de un acceso rápido al tratamiento. Alertaron de que una parte importante de los pacientes continúa sin recibir tratamiento, en ocasiones "por la persistencia de criterios clínicos" basados en la consideración de bajo riesgo a quienes se encontraban en fases iniciales.

Los especialistas han defendido la necesidad de implantar de forma homogénea en todo el Sistema Nacional de Salud el Doble Diagnóstico Reflejo (DDR), que permite completar automáticamente el estudio de la hepatitis Delta cuando una primera prueba de hepatitis B resulta positiva. La experiencia en varias comunidades autónomas, señalan, demuestra que esta estrategia multiplica por cuatro o cinco la detección de casos y "reduce drásticamente" las oportunidades perdidas de diagnóstico.