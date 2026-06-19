Óscar Marrero, el joven canario que pasó de no destacar en la ESO a ser el mejor expediente de la ULL: "Una nota no te define"

El tinerfeño Óscar Marrero, tras concluir el Grado de Filosofía con un 9,7 de media, puede presumir de tener el mejor expediente de toda la Universidad de La Laguna (ULL) en el curso 2024/2025. Para quienes se pregunten cómo ha logrado tal hazaña, la respuesta no está ni en las horas de estudio, ni en su exigencia. «Diría que lo más importante es tener curiosidad», asegura. Aunque cree que no existe una fórmula secreta para alcanzar la excelencia académica, considera que este deseo natural, emocional e instintivo de conocer, explorar y aprender lo máximo posible sí que ayuda y mucho.

Este joven, que estudió en el IES Agustín de Betancourt (Puerto de la Cruz), recuerda que pasó sin pena ni gloria por la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). En Bachillerato, con la palabra Selectividad resonando en cada clase, se puso las pilas y obtuvo un diez de nota media, es decir, un diez en todas y cada una de las asignaturas que cursó durante dos años. «Tampoco era ese tipo de estudiante angustiado por sacar buenas notas, lo iba haciendo como podía», resalta.

En esos dos años de preparación para la Selectividad se decantó por las Ciencias de la Salud porque le había llamado la atención la asignatura de Psicología. «También recuerdo abrir el libro de Biología y ponerme a estudiar por mi cuenta cuestiones como el sistema nervioso porque me interesaba mucho esa parte más biológica», asegura.

Del laboratorio a las preguntas fundamentales

Más tarde, investigando, vio que detrás de la psicología había mucha filosofía, por lo que buscó por casa libros que hablaran del tema. «Al final me terminé dando cuenta de que me resultaba más llamativa esta parte, que me interesaban más las preguntas fundamentales y no tanto lo de estar en un laboratorio», destaca.

Óscar Marrero, mejor expediente de la ULL / María Pisaca

Se matriculó, por tanto, en el Grado de Filosofía. Su trayectoria universitaria estuvo marcada por el interés por la lógica matemática, la filosofía analítica y las grandes cuestiones relacionadas con el conocimiento, la conciencia o el lenguaje. De hecho, su Trabajo de Fin de Grado, titulado Revisión de los enfoques pansiquistas del hard problem de la conciencia, abordó uno de los debates más complejos de la filosofía de la mente: la experiencia subjetiva y la conciencia. La investigación partía de la posibilidad de que algún tipo de conciencia exista en toda la materia, incluso en elementos aparentemente inertes. «Me parecía algo súper loco», reconoce.

Vocación docente

Casi por sorpresa y ya cursando el Máster de Educación, necesario para ejercer como docente, se enteró de que el desempeño durante los cuatro años de carrera había dado sus frutos. Un día por le llegó un correo de la ULL en el que le notificaban que había tenido el mejor expediente del curso pasado. Sí sabía que había sido el mejor de su promoción en Filosofía, pero no se imaginaba que también había obtenido la mejor calificación media entre todos los estudiantes de la institución lagunera. «Me llamaron para participar en un acto de reconocimiento y yo ni siquiera sabía que existían ese tipo de premios», apunta.

Incluso a él mismo le sorprendió este reconocimiento porque, durante toda su etapa estudiantil, no ha tenido que hacer grandes sacrificios. Tampoco ha sido un lector voraz: «Siempre digo que para entrar en Filosofía hay que tener hábito de lectura, pero tampoco hay que tener gusto por leer, lo haces porque sabes que vas a aprender, yo lo que hacía era seleccionar muy bien los textos y así fui sacándolo».

Una crisis existencial

Pese a graduarse con casi un diez de media, salió de la carrera con la misma sensación que tiene la mayoría de estudiantes. «Sientes que no sabes nada; yo, por ejemplo, al acabar me interesé por la Metafísica y lo que leía era todo introducción a la materia, siempre empiezas desde lo más básico y te replanteas qué formación has recibido», destaca.

En unos estudios como los suyos hay infinidad de ramas, pero las materias apenas duran un cuatrimestre. «Se hace lo que se puede», añade. Por este motivo cree que la clave para marcar la diferencia es tener curiosidad, es decir, motivación para investigar o para aprender más allá de las clases.

Aun así, reitera que su formación en la ULL ha sido enriquecedora. No solo eso, de su paso por la universidad se queda con las amistades nuevas, con los profesores que conoció –sobre todo, con esos que dejan una huella imborrable– y con las herramientas intelectuales adquiridas.

Una nueva etapa

Ahora, en una nueva etapa, aspira a convertirse en uno de esos docentes que marcan la trayectoria de sus alumnos. «Creo que se me da bien, estoy muy cómodo en el aula y, además, en las prácticas he visto que los chicos se divierten mucho con mis clases», subraya.

Como alumno sobresalió y como profesor también apunta maneras. Este joven es muy crítico con ese pensamiento de que la filosofía, al ser tan abstracta, no es útil. La ley vigente –defiende– obliga al profesor a situar el conocimiento. «Sin duda yo creo que puede aplicarse en problemas o situaciones cotidianas, en especial, en aquellos temas relacionados con la política y la ética porque los alumnos suelen llegar al Bachillerato con una marcada opinión política y esto les puede ayudar a contrastar», argumenta.

Enseñar a adolescentes

Asimismo, insiste en que en una etapa como la adolescencia es fundamental hacerse preguntas. «Desde averiguar cuál es tu proyecto vital hasta qué significa la muerte, pasando por la metafísica y cuestiones relacionadas como si creen que vivimos en una simulación; esta podría ser una charla que podrían tener entre ellos, pero también podríamos verlo en clase», explica. A muchos estudiantes –continúa– les resulta atractivo por esa parte, ya que se dan cuenta de que hay una disciplina que estudia temas que ellos, entre colegas, debaten por mera curiosidad. «Hay teorías que son casi un juego: argumentar, pensar, conectar ideas», sostiene.

Aunque de momento solo piensa en la docencia, no cierra las puertas a la investigación. «Quizás hacer otro máster o incluso un doctorado, pero más bien por realización personal», puntualiza.

Mensaje a futuros universitarios

Para todos esos jóvenes que estén preocupados por cómo será su futuro universitario y por si llegarán a la calificación que necesitan, este tinerfeño tiene un consejo: «No vale la pena frustrarse estudiando, muchas veces pasan más tiempo del necesario porque se obsesionan con saber todo al dedillo, pero a la hora del examen tienes tiempo para reflexionar y para relacionar ideas; yo siempre digo que si tienes los conceptos principales claros, al final puedes improvisar».

Además y, pese a sus buenos resultados, tiene claro que una calificación no define a ninguna persona. «No puedes derrumbarte, siempre quedará otra oportunidad u otra convocatoria», concluye.