Unidad de Cirugía Urológica Avanzada para el abordaje integral de la patología prostática

La hiperplasia benigna de próstata (HBP) es una de las patologías urológicas más prevalentes en los varones a partir de los 40 años. Aunque su desarrollo forma parte del proceso natural de envejecimiento, el impacto de sus síntomas —necesidad frecuente o urgente de orinar, flujo débil o sensación de vaciado incompleto— condiciona el descanso y el bienestar diario del paciente. Asumir estas limitaciones como una consecuencia inevitable de la edad es un error; hoy, la urología moderna ofrece soluciones de máxima precisión.

Para dar respuesta a esta realidad, el servicio de Urología de Hospitales Universitarios San Roque dirigido por el Dr. Pablo Juárez del Dago ha consolidado una unidad de láser especializada en el abordaje integral de la patología prostática. Un modelo que evita las cirugías abiertas tradicionales y apuesta por la tecnología de última generación y procedimientos mínimamente invasivos.

Diagnóstico de alta resolución y abordaje personalizado

El éxito de cualquier intervención comienza en la precisión diagnóstica. El abordaje del agrandamiento de la próstata (HBP) en Hospitales Universitarios San Roque y UROINTEC, equipo urológico de referencia en Canarias, parte de una evaluación clínica exhaustiva que incluye ecografía urológica de alta resolución y medición del PSA para determinar el volumen prostático, el grado de obstrucción y descartar otras patologías asociadas. En función de este diagnóstico se diseña un plan terapéutico personalizado. En los casos donde la medicación no es suficiente o los síntomas son severos, el tratamiento quirúrgico avanzado se plantea como la solución más efectiva.

Dr. Juarez del Dago. / LP/DLP

Tecnología láser y mínima invasión: el estándar de excelencia

La Unidad de Cirugía Urológica Avanzada dispone de un arsenal tecnológico que permite adaptar la técnica a la anatomía exacta de cada paciente. Entre los procedimientos de vanguardia destacan los tratamientos iTind y Rezum, una terapia térmica con vapor de agua, así como la enucleación prostática con láser de holmio (HoLEP).

La técnica HoLEP representa el máximo estándar de excelencia en próstatas de gran volumen. A través de la uretra y sin necesidad de incisiones externas, el láser permite separar y extraer el tejido obstructivo con una precisión milimétrica. Al utilizar energía láser, se minimiza el riesgo de sangrado, lo que se traduce en una recuperación rápida.

Los Drs. Vargas, Juárez del Dago y Breda, urólogos cirujanos robóticos en el quirófano de Hospitales Universitarios San Roque Maspalomas / LP/DLP

Más de 1.000 casos exitosos al año

La excelencia quirúrgica, que se realiza en Hospitales Universitarios San Roque, liderada por UROINTEC acumula más de 15 años de experiencia, superando los 1.000 casos quirúrgicos anuales con láser.

"Nuestro reto no es solo resolver la obstrucción anatómica, sino devolver al paciente su calidad de vida. La precisión de nuestras técnicas láser y la protocolización del bloque quirúrgico nos permiten que el paciente regrese a su domicilio en menos de 24 horas y, en un altísimo porcentaje de casos, sin necesidad de sonda vesical", explica el Dr. Pablo Juárez del Dago, experto en cirugía láser.

Por su parte, el Dr. Héctor Ajubita subraya el valor del bagaje clínico de la unidad: "la sólida curva de experiencia que hemos consolidado en vaporización y enucleación prostática con láser de holmio (HoLEP) nos sitúa como el centro de referencia indiscutible en Canarias para la resolución de la patología prostática, desde abordajes rutinarios hasta casos de alta complejidad clínica".

Recuperar la calidad de vida

La infraestructura de Hospitales Universitarios San Roque —dotada con quirófanos de alta tecnología, UCI y hospitalización individual— se integra con la alta especialización del ecosistema UROINTEC para consolidar una medicina de excelencia. En este modelo, la tecnología de vanguardia está siempre al servicio del paciente. Pide tu cita sin esperas en el 928 40 40 40 para nuestros hospitales en Vegueta y Maspalomas.