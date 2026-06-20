No era una oportunidad, era trabajo sin pagar

Hay algo que repetimos poco y deberíamos repetir mucho más: el trabajo se paga.

Parece una obviedad, pero no lo es. Porque vivimos en un país donde mucha gente quiere una sanidad pública impecable, carreteras en buen estado, colegios dignos y hospitales que funcionen, pero se indigna cada vez que se habla de pagar más impuestos. Quiere servicios de primer nivel, pero contribuir lo mínimo. Quiere que el sistema responda siempre, aunque luego reniegue de sostenerlo.

Y con la comunicación pasa exactamente lo mismo.

El panadero cobra por hacer pan.

El taxista cobra por llevarte a casa.

El albañil cobra por levantar una pared.

El pintor cobra por pintarla.

El cantante cobra por subirse a un escenario.

El abogado cobra por defenderte.

El dentista cobra por mirarte la boca.

Entonces, ¿por qué cuesta tanto entender que un comunicador cobra por comunicar?

Cobrar por tu trabajo no es ser borde. No es creerte más que nadie. Es respetarte

Comunicar también es un oficio. No es ponerse delante de un micrófono y hablar por hablar. No es subir una story, presentar un acto o hacer una entrevista como quien manda un audio de WhatsApp. Comunicar es saber cuándo hablar y cuándo callarse. Es saber sostener un silencio incómodo. Es evitar que un evento se haga eterno. Es cortar con elegancia a quien se va por las ramas. Es hacer la pregunta justa para que alguien dé un buen titular. Es saber qué tono usar con una marca, con una institución, con un artista o con un público que está delante esperando algo.

Pero demasiadas veces llegan propuestas muy bonitas, llenas de ilusión, de palabras grandes y de supuestas oportunidades. Que si “te va a venir muy bien”, que si “te damos visibilidad”, que si “esto lo va a ver mucha gente”, que si “más adelante habrá cosas”. Hasta que preguntas por el presupuesto. Entonces se hace el silencio. Algunos desaparecen. Otros ni dan las gracias. Y algunos hasta se molestan, como si el problema fuera que tú quieras cobrar y no que ellos pretendan que trabajes gratis.

La visibilidad no paga la cuota de autónomo. La ilusión no paga la compra. Los contactos no pagan la gasolina. Y los aplausos, aunque se agradecen, no pagan el alquiler.

Lo peor es que esta costumbre termina afectando a quienes empiezan. A gente joven, con ganas, con talento, que acepta trabajar gratis porque cree que así tendrá una oportunidad. Pero una oportunidad no puede construirse sobre quitarle valor a tu propio tiempo. Porque cada hora que regalas trabajando es una hora que le quitas a tu vida, a tu descanso, a tu familia, a tus amigos o simplemente a estar en paz.

Por eso hay que decirlo sin miedo: si hay evento, hay presupuesto. Si hay campaña, hay presupuesto. Si hay escenario, hay presupuesto. Si hay marca, hay presupuesto. Si hay alguien beneficiándose de tu imagen, de tu voz, de tu experiencia o de tu capacidad para comunicar, entonces también tiene que haber dinero para pagarte.

Cobrar por tu trabajo no es ser borde. No es ir de diva. No es creerte más que nadie. Es respetarte.