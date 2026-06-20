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El torero Tomás Angulo herido "muy grave" tras una cogida en la plaza de Moralzarzal

El diestro extremeño sufrió varias cornadas que le afectaron la arteria femoral

Angulo fue cogido por el segundo toro de la tarde.

Angulo fue cogido por el segundo toro de la tarde. / ShutterStock

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EFE

Madrid

El torero Tomás Angulo se encuentra "muy grave" tras ser cogido por un toro este sábado en la plaza de Moralzarzal (Madrid), donde sufrió varias cornadas que le afectaron la arteria femoral, según el parte médico.

Angulo fue cogido por el segundo toro de la tarde, de la ganadería de Valdefresno, que le corneó en dos ocasiones cuando toreaba con la muleta.

Según el parte médico, el torero extremeño ha sufrido una herida por asta de toro en el tercio superior del muslo izquierdo en la cara anterior "con una trayectoria hacia arriba de unos 20 centímetros", afectando "en unos 7 centímetros la arteria femoral".

El torero sufre además a otra herida con "trayectoria hacia fuera de unos 15 centímetros desgarrando músculos sartorio, vasto interno y aductor mayor".

También presenta otra herida por asta "en la cara posterior del muslo izquierdo con trayectoria ascendente de unos 25 centímetros que alcanza el huesto isquion y lesiona severamente los músculos bíceps semimembranoso, alcanzando el fémur".

La cogida le causó al torero además una "contusión en hemitórax derecho, heridas en el cuero cabelludo y cara y un varetazao en la cara posterior del muslo derecho".

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El parte médico concluye con un "pronóstico muy grave" para el torero extremeño.

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