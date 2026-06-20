Venaseal, la técnica que trata las varices con recuperación inmediata en HPS

La aparición de nuevas técnicas está transformando el abordaje de la insuficiencia venosa crónica. Entre ellas destaca Venaseal, un procedimiento que sella la vena afectada mediante un adhesivo médico, sin calor y con una recuperación muy rápida. El especialista en Angiología y Cirugía Vascular de Hospital Perpetuo Socorro (HPS), Airam Betancor, explica las claves de esta técnica y resuelve las dudas más frecuentes de los pacientes.

En los últimos años han aparecido nuevas alternativas para tratar las varices. Una de ellas es la técnica Venaseal ¿En qué consiste exactamente este procedimiento?

Venaseal es una técnica mínimamente invasiva diseñada para tratar la insuficiencia venosa crónica causada por el mal funcionamiento de las venas safenas, responsables de más del 90% de los casos de varices. El procedimiento consiste en introducir un catéter en la vena afectada y administrar un adhesivo médico especial que sella la vena enferma desde su interior. De esta forma, el flujo sanguíneo se redirige hacia venas sanas, eliminando el reflujo venoso responsable de los síntomas y de la progresión de la enfermedad.

¿Qué diferencia a Venaseal de los tratamientos tradicionales para las varices?

La principal diferencia es que no utiliza calor ni requiere la infiltración de grandes cantidades de anestesia local a lo largo de la pierna, como ocurre con el láser o la radiofrecuencia. Al no emplear energía térmica, se eliminan riesgos asociados como quemaduras, lesiones nerviosas o hematomas extensos. Además, el procedimiento es más cómodo para el paciente, no requiere ingreso hospitalario y permite una recuperación prácticamente inmediata.

Cuando hablamos de "adhesivo médico", ¿de qué material estamos hablando exactamente y cómo actúa dentro de la vena?

Se trata de un adhesivo biológico a base de cianoacrilato de uso médico. Cuando entra en contacto con la sangre, polimeriza rápidamente y sella la vena. Mediante una ligera presión externa, las paredes venosas quedan adheridas entre sí, desapareciendo el flujo sanguíneo en su interior. Con el tiempo, la vena tratada se transforma en un cordón fibroso que el organismo reabsorbe progresivamente, mientras la circulación se mantiene a través de venas sanas.

¿Cómo es el procedimiento desde que el paciente entra en consulta hasta que sale caminando en HPS?

Tras la valoración clínica y ecográfica, el paciente acude al quirófano de cirugía menor ambulatoria. El procedimiento suele durar alrededor de treinta minutos. Se realiza una única punción para introducir el catéter y, guiados por ecografía, vamos liberando el adhesivo a lo largo de la vena afectada. No precisa anestesia general ni epidural y, una vez finalizado el tratamiento, el paciente se levanta y abandona el hospital caminando por su propio pie para regresar a casa el mismo día.

¿Cómo es la recuperación? ¿Cuál es la diferencia que nota el paciente entre el antes y después?

La recuperación es una de las grandes ventajas de Venaseal. La mayoría de los pacientes sienten poco o ningún dolor durante y después del procedimiento. No suele ser necesario guardar reposo, coger una baja laboral ni utilizar medias compresivas. Muchos retoman su actividad habitual el mismo día o al día siguiente.

Los síntomas como pesadez, cansancio de piernas, dolor, sensación de calor o hinchazón comienzan a mejorar desde los primeros días y continúan haciéndolo progresivamente a medida que desaparece el reflujo venoso.

¿Todos los pacientes con varices son candidatos para Venaseal o existen limitaciones?

La mayoría de los pacientes con insuficiencia de la vena safena pueden beneficiarse de esta técnica, incluso personas de edad avanzada. Sin embargo, cada caso debe estudiarse individualmente mediante exploración clínica y ecografía Doppler para determinar cuál es el tratamiento más adecuado. Existen situaciones anatómicas o clínicas concretas en las que pueden estar indicadas otras alternativas terapéuticas.

Actualmente existen tratamientos con láser, radiofrecuencia, espuma o cirugía convencional. ¿En qué casos optan por Venaseal y en cuáles por otras alternativas?

La elección depende de la anatomía venosa, la gravedad de la enfermedad y las características de cada paciente. Venaseal resulta especialmente atractivo cuando buscamos una recuperación rápida, minimizar molestias y evitar el uso de anestesia tumescente o de medias compresivas posteriores. No obstante, el láser, la radiofrecuencia, la esclerosis con espuma o la cirugía convencional siguen teniendo su papel en determinadas situaciones. Lo importante es que el tratamiento se individualice y se adapte a cada paciente, algo que realizamos tras una evaluación vascular completa.

¿Las varices tratadas pueden volver a aparecer con el tiempo? Existe la creencia de que "si te quitan una vena, la sangre circula peor”.

Es una de las falsas creencias más frecuentes. La vena que tratamos es precisamente una vena que funciona mal y que está provocando un flujo sanguíneo incorrecto. Al cerrarla, la sangre no circula peor; al contrario, se redirige hacia venas sanas que realizan correctamente su función.

Respecto a la reaparición de varices, el tratamiento de la vena enferma ofrece tasas muy elevadas de cierre y excelentes resultados a largo plazo. Sin embargo, la insuficiencia venosa es una enfermedad crónica influida por factores genéticos, hormonales y de estilo de vida, por lo que pueden desarrollarse nuevas varices en otros segmentos venosos con el paso de los años.

¿Cuáles son los errores o falsas creencias más frecuentes que escucha en consulta sobre las varices?

La primera es pensar que las varices son únicamente un problema estético. En realidad, se trata de una enfermedad vascular que puede progresar y provocar complicaciones importantes. También es frecuente creer que solo deben tratarse cuando son muy visibles o producen grandes molestias, cuando sabemos que un diagnóstico precoz permite tratamientos más sencillos y eficaces. Otra idea errónea es pensar que la eliminación de una vena enferma empeora la circulación o que todas las intervenciones de varices requieren largas recuperaciones, algo que técnicas como Venaseal han cambiado radicalmente.

¿Qué mensaje les enviaría a quienes siguen posponiendo la visita al especialista?

Les diría que no esperen a que aparezcan complicaciones. La insuficiencia venosa es una enfermedad progresiva que puede comenzar con síntomas aparentemente leves, como pesadez o cansancio de piernas, y evolucionar hacia edema, cambios en la piel, trombosis o incluso úlceras venosas.

Actualmente disponemos de tratamientos muy eficaces, mínimamente invasivos y con una recuperación extraordinariamente rápida. Cuanto antes se diagnostique el problema, más sencillo suele ser el tratamiento y mejores los resultados. Por eso recomendamos consultar con un especialista en Angiología y Cirugía Vascular de HPS desde los primeros síntomas.