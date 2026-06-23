Ley de Bienestar Animal lo confirma: multas de 300 euros por este error que cometen muchos propietarios al pasear a su perro

Muchas familias cuanta con un animal de compañía en sus hogares, una mascota que es un miembro más de la casa que requiere un cuidado y unas necesidades especiales. Sin embargo, no tiene en cuenta un erro habitual que cometen muchos dueños cuando pasean a sus mascotas.

La Ley de Bienestar Animal recoge las obligaciones que deben cumplir los propietarios de mascotas y endurece las sanciones por determinadas conductas. Una de las acciones más comunes es llevar al perro suelto durante los paseos, una práctica que muchos dueños desconocen y que puede acarrear multas.

Sanciones por no cumplir con la normativa al pasear al perro

La normativa recoge que los animales de compañía no pueden permanecer sueltos o de forma que puedan provocar daños en espacios públicos o privados. Por ese motivo, las mascotas debe ir sujetos con una correa durante sus paseos, excepto en zonas habilitadas para ellos como parques caninos.

El objetivo es que el animal no cause molestias, daños o situaciones de peligro al resto de usuarios que circulen por la vía. Los propietarios que no cumplan con esta obligación se enfrentan a sanciones económicas que oscilan entre 90 y 300 euros, dependiendo de la normativa municipal.

La Ley de Bienestar Animal prohíbe el uso de determinados collares / L.P

Sistemas de sujeción adecuados

El artículo 27 de la Ley de Bienestar Animal prohíbe "el uso de cualquier herramienta de manejo que pueda causar lesiones al animal, en particular collares eléctricos, de impulsos, de castigo o de ahogo".

El sistema de sujeción más adecuado para la mascota es utilizar arneses, ya que respeta el cuello del animal y evitan así daños cervicales. No obstante, los collares tradicionales están permitidos, pero pueden ser más agresivos e incómodos para las mascotas.

La ley recuerda que los dueños son los responsables de la actitud de su mascota y, por ello, recuerda que pasear al perro con correa, respetar las zonas habilitadas y utilizar sistemas de sujeción adecuados resulta clave para evitar sanciones y garantizar una convivencia segura