Los expertos denuncian la falta de financiación de prótesis a medida para los pacientes más vulnerables

Los pacientes con necesidades complejas, que necesitan productos ortopédicos elaborados a medida -entre ellos niños con escoliosis u otras patologías susceptibles de corrección durante el crecimiento, personas con amputaciones, con parálisis cerebral o usuarios que requieren prendas y dispositivos de compresión adaptados a sus características individuales-, son los más afectados por las actuales limitaciones de financiación de la normativa que regula la prestación ortoprotésica del Sistema Nacional de Salud.

Lo denuncia este miércoles la Federación Española de Ortesistas y Protesistas (FEDOP) que insiste en reclamar al Ministerio de Sanidad la revisión de esta normativa. "No hablamos únicamente de la fabricación de un producto, sino de un proceso terapéutico completo en el que la adaptación, la evolución y el seguimiento profesional son determinantes para alcanzar los objetivos clínicos", subraya el presidente de FEDOP, Pablo Pérez Aragundi.

Prestación sanitaria

La Orden SCB/45/2019 establece para los productos financiados por el Sistema Nacional de Salud unos Importes Máximos de Financiación (IMF) que actúan como límite económico para la cobertura pública de estas prestaciones, de manera que quedan excluidos de financiación los productos a medida cuyos precios superen sus respectivos IMF.

El problema, explica la Federación, surge cuando el coste real de elaboración de un producto hecho a medida supera el importe máximo establecido. En estas circunstancias, el usuario queda excluido de la financiación pública del producto que le ha sido prescrito, incluso cuando exista una necesidad clínica acreditada y el propio paciente esté dispuesto a asumir la diferencia económica.

Necesidad terapéutica

Para el sector ortoprotésico esta situación resulta "especialmente preocupante" porque la fabricación y adaptación individualizada "no constituye una elección opcional en muchos casos, sino una necesidad terapéutica imprescindible para garantizar la eficacia del tratamiento".

Los productos personalizados no pueden evaluarse con los mismos criterios que los productos estándar, dice el sector

La Federación también denuncia que mientras la normativa contempla mecanismos de revisión de los importes financiados para los productos de fabricación seriada, no existe un sistema equivalente que garantice la actualización periódica de los importes asignados a los productos elaborados a medida, aunque estos incorporen componentes fabricados en serie cuyos IMF hayan sido revisados al alza, que no se repercute en el IMF el producto a medida.

"Los productos personalizados no pueden evaluarse con los mismos criterios que los productos estándar. Su valor incorpora el conocimiento profesional, el tiempo de elaboración, la adaptación individual y los ajustes sucesivos que requiere cada paciente durante el tratamiento", recuerda el presidente de FEDOP.

Revisión urgente

La falta de actualización adecuada de estos importes "genera una creciente desconexión" entre la financiación reconocida y el coste real de prestar un servicio sanitario especializado, lo que puede afectar "tanto a la sostenibilidad de las ortopedias como al acceso de los pacientes a la solución clínica más adecuada".

La Federación considera necesario abrir un proceso de revisión normativo que permita encontrar un equilibrio

La Federación considera necesario abrir un proceso de revisión normativo que permita encontrar un equilibrio "entre la sostenibilidad del sistema público, los derechos de los usuarios y el reconocimiento de la labor sanitaria que desarrollan las ortopedias".

Entre las posibles soluciones, FEDOP plantea estudiar fórmulas que permitan la aportación económica complementaria por parte del usuario cuando exista una indicación sanitaria justificada y el paciente solicite acceder a una solución personalizada que supere los límites de financiación establecidos, como ya existe en los productos fabricados en serie.