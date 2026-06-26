La Unión Europea cambia las normas y la DGT tendrá un papel clave: los coches que ya no sean aptos para circular acabarán en el desguace

La Unión Europea prepara un cambio importante que afectará de pleno al futuro de los vehículos más antiguos. Bruselas ha impulsado una nueva normativa sobre la vida útil de los coches con el objetivo de mejorar el reciclaje, evitar el abandono ilegal de vehículos y controlar mejor qué automóviles pueden seguir circulando y cuáles deben retirarse definitivamente.

Esta medida forma parte de una reforma con la que la UE busca que los vehículos tengan más facilidades de reparar y tengan un coste más asequible para los bolsillos. Además, busca aumentar los controles sobre los coches que ya no sean aptos para circular, e incrementar así al seguridad vial.

La clave está en el estado del vehículo

Lo esencial es reconocer los automóviles en mal estado y evitar que continúen circulando o sean exportados a otros países sin cumplir los requisitos mínimos de seguridad. Además, el principal objetivo de Tráfico es garantizar la seguridad vial y reducir la siniestralidad, algo determinados vehículos en mal estado no pueden cumplir.

Esta normativa no significa que los coches que superen un límite de años tengan que acudir directamente al desguace, sino que la clave está en su estado. Tanto las inspecciones técnicas, las autoridades de tráfico y los controles administrativos juegan un papel fundamental, ya que deben valorar si el vehículo sigue siendo apto para circular o, de lo contrario, debe dejar de utilizarse.

La ITV juega un papel importante en esta normativa / Neomotor

Abaratar los costes de reparación

Otra de las finalidades de la reforma es simplificar las reparaciones, facilitar el acceso a componentes de recambio y aumentar la reutilización de piezas, aumentando la disponibilidad de componentes de segunda mano y reducir así el coste de muchas reparaciones.

Para ello, los fabricantes deberán diseñar los nuevos coches para que se puedan desmontar con facilidad el mayor número de piezas posibles.

En España, esta medida tendrá un gran impacto porque muchos conductores utilizan vehículos más antiguos para sus desplazamientos diarios. Es por eso, que la norma de la Unión Europea afectará notablemente a los bolsillos de muchos propietarios.