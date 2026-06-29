Confirmado por la Ley de Bienestar Animal: multa de hasta 10.000 euros por este descuido con tu perro en la playa

Con la llegada del verano, los propietarios buscan disfrutar de los días de playa para combatir el calor. Muchos de ellos cuentan con mascotas y toman la decisión de ir acompañados por sus animales de compañía. No obstante, a Ley de Bienestar Animal recuerda que acudir a estos espacios también implica una serie de obligaciones cuyo incumplimiento puede acarrear importantes sanciones económicas.

Qué dice la ley

Los propietarios deciden ir a la playa acompañados de sus mascotas, pero dicha decisión requiere una responsabilidad higiénica para garantizar la convivencia con el resto de ciudadanos. Asimismo, las sanciones que se aplican a los responsables buscan acabar con un comportamiento inapropiado y cuidar el medio ambiente.

Además, en muchas playas se aplican las ordenanzas municipales y estas pude contar con horario para las mascotas o habilitar zonas para su estancia. El objetivo es generar un espacio de convivencia entre los animales y los usuarios que buscan disfrutar de la playa.

Por ello, la ley insiste en que antes de acudir con tu mascota a un lugar público comprueba las normativas municipales y garantiza siempre la higiene de los espacios públicos. Es decir, llevar siempre bolsas para recoger los excrementos de las mascotas y limpiar la suciedad que pueda causar el animal.

Por otro lado, las comunidades autónomas cuenta con playas en las que se admiten mascotas, por lo que es una gran opción para acudir con los animales de compañía y que estos se encuentren rodeados de más animales.

Sanciones

La Ley 7/2023 de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales contempla sanciones para quienes incumplan estas obligaciones. Las infracciones leves pueden castigarse con multas de entre 500 y 10.000 euros, dependiendo la cuantía final de la gravedad de la infracción.

La Ley de Bienestar Animal también recuerda que los propietarios son responsables del comportamiento de sus animales en los espacios públicos y deben mantenerlos bajo control para garantizar la convivencia con el resto de usuarios.