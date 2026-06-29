La DGT confirma nuevos cambios: multas de 200 euros para los con conductores que no cumplan con la reforma de Reglamento General de Circulación a partir de octubre
Tráfico introduce nuevas normas para ciclistas, patinetes y motoristas y conductores con el objetivo de reducir la siniestralidad
El Gobierno ha aprobado una reforma del Reglamento General de Circulación en la que introducen nuevas obligaciones para ciclistas, usuarios de patinetes eléctricos, motoristas y conductores. El objetivo es garantizar la protección de los usuarios más vulnerables de la vía y adaptar la normativa a las nuevas formas de movilidad que han ganado protagonismo en los últimos años.
Nuevas obligaciones para los patinetes eléctricos
Uno de los cambios más relevantes afecta a los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), entre los que se encuentran los patinetes eléctricos.La reforma fija 15 años como edad mínima para poder conducir uno de estos vehículos. Además, será obligatorio utilizar casco de protección y, cuando se circule de noche o exista poca visibilidad, llevar elementos reflectantes.
La DGT recuerda además que estos vehículos deberán contar con certificado de inscripción en el Registro de Vehículos Personales Ligeros y portar la correspondiente etiqueta identificativa.
Como hasta ahora, seguirá prohibido circular con patinetes por aceras, zonas peatonales, travesías, autopistas, autovías, túneles y carreteras interurbanas. El incumplimiento de estas obligaciones está considerado una infracción grave, sancionada con 200 euros.
Los motoristas también se ven afectados
La normativa obliga a utilizar guantes de protección en vías interurbanas y calzado cerrado en cualquier tipo de vía, tanto para conductores como para pasajeros. Circular sin alguno de estos elementos supondrá una infracción grave castigada con 200 euros.
Otra de las novedades permitirá a las motocicletas circular por el arcén derecho cuando exista congestión de tráfico y la señalización lo autorice, siempre sin superar los 30 km/h. Mientras que el casco continúa siendo obligatorio, pero a partir de octubre de 2027 se deberán utilizar modelos homologados.
Uno de los objetivos es proteger a los ciclistas
La reforma también incorpora importantes novedades para reforzar la seguridad de quienes utilizan la bicicleta. Uno de los cambios más destacados afecta a los adelantamientos en carretera. Los conductores deberán reducir la velocidad al menos 20 km/h respecto al límite de la vía antes de adelantar a un ciclista y mantener una separación lateral mínima de 1,5 metros. En el caso de que haya dos carriles o más por sentidos, los vehículos deberán cambiar de carril para realizar la maniobra
En las ciudades, los ciclistas podrán circular preferentemente por el centro del carril para aumentar su visibilidad y seguridad. Asimismo, los vehículos a motor deberán mantener una distancia mínima de cinco metros respecto a las bicicletas que circulen delante. Además, los repartidores que utilicen la bicicleta para trabajar, estarán obligados a llevar casco y chaleco reflectante durante la jornada. Quienes incumplan esta normativa podrán recibir sanciones de hasta 200 euros.
Cuándo serán obligatorios estos cambios
La mayor parte de la reforma comenzará a aplicarse el 1 de octubre de 2026. A partir de ahí, entran en vigor las nuevas obligaciones para estos vehículos. Sin embargo, otras medidas como los cascos homologados para las motociclistas ne se exigirán hasta el 1 de octubre de 2027.
El objetivo de esta reforma es adaptar el Reglamento General de Circulación las nuevas exigencias de movilidad y reducir la siniestralidad es algunos de los colectivos más vulnerables en las carreteras.
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