Fundación DISA, la energía que transforma Canarias
Con una inversión superior a 3,2 millones en 2025, la entidad ha ejecutado 130 proyectos en Canarias
Contribuir activamente al progreso de la sociedad canaria constituye la principal meta de la Fundación DISA. Este compromiso se materializa a través de diversas áreas de actuación que comparten una misma raíz: la educación como base del desarrollo, la igualdad de oportunidades y la cohesión social.
Desde su nacimiento en 2011, se ha caracterizado por mantener una comunicación directa y cercana con entidades y organismos de referencia, entendiendo que escuchar y comprender la realidad social es clave para actuar con eficacia y responsabilidad ante los nuevos retos y desafíos.
Gracias a esta escucha activa, impulsa iniciativas que responden a necesidades reales, abren oportunidades y potencian el talento y las capacidades de las personas, generando un impacto positivo y tangible en nuestra sociedad. Desde proyectos educativos y culturales que despiertan vocaciones en los más jóvenes, hasta becas que acompañan a talentos emergentes en la construcción de su futuro profesional.
Asimismo, la Fundación desarrolla iniciativas orientadas a la inclusión social, cultural, educativa y deportiva de personas con discapacidad y migrantes, promoviendo entornos más equitativos y accesibles. A ello se suman reconocimientos a la investigación biomédica, que impulsan el conocimiento y la innovación, así como múltiples acciones destinadas a mejorar la humanización hospitalaria en las islas, reforzando el bienestar de pacientes y familias.
Todo ello refleja un compromiso auténtico con Canarias. Por eso, cada actuación se diseña desde una perspectiva inclusiva y con vocación transformadora, consolidando a la Fundación DISA como un agente clave en el desarrollo social del archipiélago y un aliado estratégico de quienes trabajan por una sociedad más justa, cohesionada y con mayores oportunidades para todas las personas.
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