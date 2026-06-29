Fundación DISA, la energía que transforma Canarias

Contribuir activamente al progreso de la sociedad canaria constituye la principal meta de la Fundación DISA. Este compromiso se materializa a través de diversas áreas de actuación que comparten una misma raíz: la educación como base del desarrollo, la igualdad de oportunidades y la cohesión social.

Desde su nacimiento en 2011, se ha caracterizado por mantener una comunicación directa y cercana con entidades y organismos de referencia, entendiendo que escuchar y comprender la realidad social es clave para actuar con eficacia y responsabilidad ante los nuevos retos y desafíos.

Gracias a esta escucha activa, impulsa iniciativas que responden a necesidades reales, abren oportunidades y potencian el talento y las capacidades de las personas, generando un impacto positivo y tangible en nuestra sociedad. Desde proyectos educativos y culturales que despiertan vocaciones en los más jóvenes, hasta becas que acompañan a talentos emergentes en la construcción de su futuro profesional.

Asimismo, la Fundación desarrolla iniciativas orientadas a la inclusión social, cultural, educativa y deportiva de personas con discapacidad y migrantes, promoviendo entornos más equitativos y accesibles. A ello se suman reconocimientos a la investigación biomédica, que impulsan el conocimiento y la innovación, así como múltiples acciones destinadas a mejorar la humanización hospitalaria en las islas, reforzando el bienestar de pacientes y familias.

Noticias relacionadas

Todo ello refleja un compromiso auténtico con Canarias. Por eso, cada actuación se diseña desde una perspectiva inclusiva y con vocación transformadora, consolidando a la Fundación DISA como un agente clave en el desarrollo social del archipiélago y un aliado estratégico de quienes trabajan por una sociedad más justa, cohesionada y con mayores oportunidades para todas las personas.