Fundación Randstad impulsa tres proyectos estratégicos con los que mejorar la empleabilidad del talento con discapacidad en Canarias

El informe Radiografía del mercado laboral de las personas con discapacidad, elaborado por Randstad Research junto a Fundación Randstad revela que Canarias registra la tasa de actividad de personas con discapacidad más baja de todo el país, situándose en un 28,4%, lo que supone siete puntos por debajo de la media nacional, un 35,4%. Esta cifra, lejos de ser un freno, desvela un importante volumen de talento con discapacidad por descubrir y activar dentro del mercado laboral isleño.

¿Qué significan realmente estos datos? Que en Canarias hay más de 69.000 personas con discapacidad en edad de trabajar que permanecen inactivas.Este talento por descubrir espera poder demostrar cómo los profesionales con discapacidad tienen mucho que ofrecer a las empresas.

Para mejorar estas cifras y transformar las estadísticas en oportunidades reales, Fundación Randstad en Canarias ha consolidado este año una estrategia basada en tres proyectos de alto impacto, diseñados específicamente para el contexto sociolaboral canario y subvencionados con la aportación del irpf para fines sociales de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias.

Tres proyectos para encender el motor del talento con discapacidad canario

Nuestra acción en el territorio se articula a través de tres programas que ya están demostrando que, con el acompañamiento adecuado, las cifras pueden cambiar:

“Conectados”: Programa para reducir el aislamiento digital de las personas en exclusión de Canarias

Este programa se enfoca directamente en la capacitación técnica y digital de personas con discapacidad en el mercado laboral. A través de diferentes talleres en ciberseguridad, inteligencia artificial o nuevas tecnologías, entre otros, damos respuesta a las demandas tecnológicas actuales de las empresas y realizamos itinerarios formativos que mejoran exponencialmente la empleabilidad de este colectivo.

Los proyectos de Fundación Randstad derriban sesgos en las empresas para crear entornos más inclusivos

“Todos tenemos un talento: itinerarios personalizados de inserción sociolaboral para personas con diversidad funcional”

Este programa diseña itinerarios personalizados para mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad. Posteriormente, realiza una intermediación proactiva con las empresas para lograr su integración laboral y fomentar una cultura corporativa inclusiva y accesible.

Formación en la sede de Fundación Randstad en Canarias / Fundación Randstad

Empoderamiento de la mujer con diversidad funcional en Canarias

Con este proyecto se impulsa el empoderamiento de las mujeres con discapacidad para mejorar su empleabilidad y calidad de vida, combatiendo la doble discriminación que sufren por género y diversidad funcional.

Todos estos proyectos trabajan para que la integración laboral de las personas con discapacidad de las islas sea una realidad. El cambio real no ocurre sin más, necesitamos que las empresas se involucren y con estas iniciativas, , asesoramos y transformamos el tejido empresarial canario, ayudando a las corporaciones locales a derribar sesgos inconscientes en sus procesos de selección. Creamos entornos de trabajo inclusivos donde el foco está en la competencia profesional de la persona, sin tener en cuenta nada más.

La tasa de actividad en discapacidad de las islas (28,4%) es la más baja de España

"Que Canarias tenga la tasa de actividad más baja de España significa que somos la comunidad con mayor potencial de crecimiento social si activamos los proyectos y las herramientas adecuadas", señala Patricia Santana, directora de proyectos de Fundación Randstad en Canarias.

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El desafío de Canarias ya no es solo crear empleo, sino asegurar que la ola de crecimiento económico actual llegue a todas las personas. A través de la innovación social y el compromiso empresarial, la Fundación demuestra que revertir el 28,4% de actividad no es sólo un imperativo de justicia social, sino la estrategia más inteligente para el futuro de las islas.