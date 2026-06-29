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Nuevo apoyo judicial en Telde a personas con discapacidad

El Tribunal de Instancia cuenta, desde este miércoles, con un programa de información y orientación para los denunciantes

Exterior de los juzgados de Telde en una imagen de archivo. | LP/DLP

Exterior de los juzgados de Telde en una imagen de archivo. | LP/DLP

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La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

El Tribunal de Instancia de Telde pondrá en marcha un servicio de información, orientación y asesoramiento especializado en discapacidad, gestionado por la Fundación Canaria de Apoyos Adepsi. Este nuevo recurso, que se pondrá en marcha el miércoles, permitirá que las personas con discapacidad y sus familias que acuden a la sede judicial de Telde encuentren, no sólo respuesta jurídica, sino también acompañamiento social. El objetivo es garantizar así una atención integral y de proximidad a la ciudadanía. 

El punto de atención funcionará todos los miércoles, de 10 a 14 horas, en la sede del Tribunal de Instancia de Telde, donde personal especializado de la Fundación Adepsi ofrecerá información sobre derechos, recursos y apoyos en materia de discapacidad y dependencia, así como orientación sobre las medidas de garantía jurídica y social para el ejercicio de la capacidad jurídica en condiciones de igualdad.

Esta iniciativa replica el modelo instaurado en el Tribunal de Instancia de Arrecife (Lanzarote) desde enero de 2024 —reconocido por el Consejo General del Poder Judicial con el Premio Nacional a la Calidad de la Justicia— y en los Tribunales de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria (desde febrero de 2025) y Arucas (desde febrero de 2026), beneficiando a más de 350 personas atendidas y un índice de satisfacción del 98%.

La implantación del servicio en Telde forma parte de la estrategia de acercamiento del servicio de información y asesoramiento especializado de Fundación Canaria de Apoyos Adepsi a la ciudadanía de Gran Canaria, ahora también desde el ámbito judicial.

El proyecto ha sido posible gracias al apoyo económico del Cabildo de Gran Canaria, la colaboración e impulso de la Fiscalía Provincial de Las Palmas y de los tribunales de Instancia implicados. Igualmente, se ha trabajado de forma conjunta con la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, a través de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, facilitando los espacios, medios materiales y autorizaciones precisas para su desarrollo en la sede judicial. 

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«Con este nuevo punto de atención, Fundación Canaria de Apoyos Adepsi refuerza la coordinación entre los recursos jurídicos y sociales del este-sureste de la Isla, mejora la accesibilidad al servicio y consolida una atención cálida, cercana y accesible para las personas con discapacidad y dependencia y sus familias», ponen en valor desde la asociación. n

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