La Guardia Civil lo confirma: este es el error que más se repite cuando empiezan las vacaciones de verano y puede salir caro a los conductores

Llega el verano y con ello las vacaciones, en las que muchos conductores eligen los vehículos como medios de transporte y, en algunos caso, emplean actitudes sancionables al volante para llegar antes al destino. Otra situación es cuando los conductores acuden a su puesto de trabajo y se les ha echado el tiempo encima, entonces optan por pisar el acelerador para no llegar con retraso. Sin embargo, estas conductas que muchos usuarios emplean al volante nunca son buenas compañeras de viaje.

La Dirección General de Tráfico (DGT) junto a los agentes buscan garantizar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras y, para ello, emplean campañas de seguridad e interponen sanciones económicas para que los conductores cumplan con al normativa establecida.

La Guardia Civil ha lanzado un aviso a los conductores que tienen el "síndrome de las prisas" cuando se disponen a realizar un desplazamiento con el vehículo. "Las prisas son malas compañeras de viaje", aseguran.

Control de tráfico de la Guardia Civil. / L.P

Las sanciones más frecuentes cuando el conductor tiene prisa

Entre las malas conductas más habituales cuando el conductor tiene prisa por llegar al destino se encuentra el exceso de velocidad. Los conductores que sean capturados por superar los límites de velocidad establecidos se enfrentan a sanciones que oscilan entre 100 y 600 euros y la pérdida de 2 a 6 puntos del carné de conducir, dependiendo de la gravedad de la infracción cometida.

Por otro lado, el Reglamento General de Circulación establece que los vehículos siempre deben circular por el carril de la derecha y no por el carril central o izquierdo. Asimismo, deja claro que adelantar por la derecha está considerado una infracción graves porque esto debe realizarse por el carril izquierdo.

Las prisas son una de las culpables para que el conductor adopte está práctica, pero esto conlleva multas de 200 euros y la pérdida de 4 puntos del carné de conducir.

Las distracciones al volante como utilizar el teléfono móvil al volante también pueden son uno de los principales causantes de los accidentes de tráfico. El uso de dispositivos electrónicos puede acarrear multas de 200 euros y la pérdida de puntos de carné de conducir. Tráfico insiste en que extremar la precaución es clave para garantizar tanto la propia seguridad vial como la del resto de usuarios.

Las autoridades avisan a los conductores que una buena planificación del viaje es fundamental para no adoptar actitudes peligrosas en la carretera. Además, "salir cinco minutos antes puede evitar" sanciones económicas. "Conduce sin prisas. Tus vacaciones empiezan al salir de casa", concluye la Guardia Civil.