Detenido un hombre por su presunta relación con el incendio de La Bisbal (Girona), que ya afecta 1280 hectáreas

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre acusado de provocar el incendio desatado este viernes en La Bisbal d'Empordà (Girona) cuando hacía trabajos con una radial al pie de una carretera.

Según han informado los Mossos d'Esquadra, el hombre ha sido identificado y detenido por estar llevando a cabo unos trabajos que están prohibidos debido al elevado riesgo de incendio.

El fuego, que ha obligado a confinar a cerca de 12.000 personas y a evacuar a 150 vecinos de Santa Cristina d'Aro (Girona), sigue avanzando si control y ha arrasado ya 1.280 hectáreas, aunque tiene potencial para afectar una superficie de hasta 10.000.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha censurado la conducta del detenido al recordar que "con un peligro muy alto de incendio, no hay margen para las imprudencias".

"Hay que cumplir todas las restricciones y evitar cualquier actividad que pueda poner en riesgo de las personas, territorio y servicios de emergencias", ha añadido el president, que cierra su mensaje con la advertencia: "Máxima prudencia. Es responsabilidad de todos". EFE

El incendio de Fontcoberta, estabilizado

El menor de los dos incendios principales declarados este viernes en la provincia de Girona, el de Vilavenut en el núcleo de Fontcoberta, ya está estabilizado, según informan los Bomberos de la Generalitat. Los medios aéreos ya se han retirado de esta área de la comarca de Pla de l'Estany, donde se mantienen 22 dotaciones terrestres para extinguir las llamas.

Los Bomberos han contado en este incendio con la colaboración de los agricultores, que han labrado los campos con sus tractores para evitar la progresión del fuego.

Este incendio ha afectado a unas 35 hectáreas, según los datos provisionales de Agentes Rurales, que cifran en 1.280 la superficie quemada en el otro, el de la Bisbal d'Empordà, donde las llamas se mantienen activas, con diferentes localidades próximas confinadas y vías que presentan cortes de tráfico.

La UME envía a 200 militares y 60 vehículos a Cataluña por los incendios forestales

Más de 200 efectivos y 60 vehículos del cuarto batallón de la Unidad Militar de Emergencias (UME) se desplazan hacia Cataluña para colaborar con la Generalitat ante la simultaneidad de incendios forestales, especialmente en el Empordà, con un fuego que ya ha afectado a unas 1.280 hectáreas.

Así lo ha anunciado la consellera de Interior, Núria Parlon, en declaraciones a los periodistas desde el centro de mando operativo de la Bisbal d'Empordà (Girona), donde los trabajos con una radial junto a una carretera para instalar señales de tráfico, ha originado un incendio que ha obligado a confinar a unas 12.000 personas.

Parlon ha reconocido que el escenario es "complicado", ya que el fuego sigue activo, por lo que los Bomberos de la Generalitat han activado a más de 200 efectivos y 12 medios aéreos.

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