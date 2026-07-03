El psiquiatra que atendió a los Andic no estaba de acuerdo en centrar la terapia en la herencia en vida

La jueza de Martorell Raquel Nieto ha retomado este viernes los interrogatorios al entorno de Jonathan Andic, acusado del presunto homicidio de su padre, Isak Andic, que falleció tras una caída mortal en Collbató cuando paseaba con su primogénito. La sesión ha arrancado con la declaración de un psiquiatra que trató puntualmente la relación entre padre e hijo por indicación de la terapeuta familia Julia Lüderwaldt. El hombre los atendió en una sesión, pero no compartía la idea de la terapeuta, no colegiada, de que la terapia tuviera que centrarse en la entrega de una parte de la herencia en vida.

El psiquiatra ha explicado que las cuestiones económicas eran un punto clave de la terapia, en especial la petición de herencia en vida de Jonathan, pero que él no compartía la opinión de la terapeuta, partidaria de que Isak Andic cediera a su hijo esa herencia en vida para solventar de esa forma sus conflictos personales. De hecho, ha precisado que dejó de tratar a los Andic porque discrepaba de ese planteamiento.

Este profesional pidió al Colegio de Médicos que lo eximiera del secreto profesional, algo que le han concedido y que le ha permitido declarar con total libertad. Una vez terminada su declaración, durante más de una hora, el hombre ha entregado documentos y dispositivos móviles al juzgado para que se haga una copia, al igual que se hizo con los móviles de la pareja de Isak Andic y de los excursionistas que auxiliaron a Jonathan.

La declaración de Judith y Sarah Andic

Tras él han declarado Judith y Sarah Andic, las hijas del magnate de Mango. Han explicado que su hermano Jonathan quería dejar de ser ejecutivo de Mango y emprender negocios por su cuenta y que su padre, Isak Andic, lo sabía y estaba de acuerdo, según fuentes judiciales. Estas dos testigos han sido interrogadas cada una de ellas durante más de una hora. Han negado que hubiera discrepancias con la herencia y han asegurado que todos estaban de acuerdo con la idea del magnate de la moda de crear una fundación.

Las hermanas Andic mantienen su "absoluta convicción" en la inocencia de Jonathan y en que "la verdad acabará prevaleciendo"

Las hermanas Judith y Sarah han llegado juntas a las 10.30 a los juzgados de Martorell, acompañada de Maria Salò, del mismo despacho de Cristóbal Martell, defensor, junto con el letrado Sebastián de Juan, de Jonathan Andic. El primogénito del magnate de la moda está siendo investigado por el presunto homicidio de su padre, que se despeñó por un barranco en Montserrat cuando paseaba con él el 14 de diciembre de 2024.

La fundación y la herencia

Las dos testigos han explicado que su padre, Isak, tenía pensado el organigrama de cómo quedaría la compañía después de que su primogénito abandonara su responsabilidad ejecutiva y quedara solo como consejero para pasar a dedicarse a proyectos propios. Es por esta última razón por la que Jonathan pidió a su padre que le diera la herencia en vida, aunque después renunció a ello.

Las hijas del fundador de Mango, además, han detallado que todos estaban conformes con la constitución de una fundación para ayudar a personas desfavorecidas y que gestionaría el patrimonio cuando Isak Andic faltara. Así se lo había comunicado su padre en varias reuniones. Ellas iban a ser las patronas.

Las hermanas han negado que hubiera discrepancias en el reparto de la herencia

Las hermanas han rechazado que hubiera discrepancias en el reparto de la herencia, puesto que cada año el empresario hacía un testamento, en el que se reflejaba si algunos de los hijos había recibido una donación en vida, que se restaba de la futura herencia cuando el padre falleciera. Los testamentos, según las fuentes consultas, preveían una dotación para el proyecto de la fundación. La intención de los hijos de Isak Andic es seguir adelante con ese plan de su padre.

Tras las declaraciones, portavoces de la familia Andic han emitido un comunicado en el que reiteran que, tras 18 meses y "sin haber tenido aún el necesario espacio de sosiego para procesar el duelo por la dolorosa muerte de su padre", las hermanas mantienen su "absoluta convicción" en la inocencia de Jonathan y en que "la verdad acabará prevaleciendo".

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El comunicado insiste en que Sarah y Judith, igual que el resto de la familia, "han colaborado desde el inicio del proceso en todo lo que se les ha requerido, tal como han vuelto a hacer en esta ocasión".