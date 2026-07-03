La segunda ola de calor del verano empezará el domingo y dejará máximas de hasta 42 grados

La segunda ola de calor del verano llegará a partir del domingo y se prolongará durante buena parte de la próxima semana, con temperaturas "muy altas y persistentes", especialmente en el sur, oeste, los valles fluviales y las depresiones del interior peninsular, donde se podrían alcanzar valores entre 38 y 42 grados, según la Agencia de Meteorología (Aemet).

Aemet ha explicado que los próximos días se espera una dorsal sobre España y una dana situada al oeste de la península, una configuración que, unida a la elevada insolación, la alta estabilidad y los vientos flojos, favorecerá "la generación y extensión" a buena parte del territorio de una masa muy seca y cálida. En este punto, Aemet ha destacado también el "importante repunte de las temperaturas en el oeste de Galicia" durante el fin de semana y en el interior del País Vasco durante el lunes y martes, que, con una extensión temporal menor, será "muy significativo".

Además, el nivel de "peligro de incendio aumentará de forma generalizada a valores muy altos", dada las altas temperaturas, previsibles tormentas y rachas fuertes a partir del lunes y el déficit hídrico acumulado durante el mes pasado.

La evolución del episodio dependerá de la posición de la dana, por lo que se mantiene un alto grado de incertidumbre sobre la extensión y duración final de esta segunda ola de calor.

Viernes y sábado

Durante este viernes se esperan "importantes ascensos" en la mitad norte peninsular, por la reducción del cierzo y del viento del nordeste en la meseta, mientras prevalece el nordés en Galicia. Se alcanzarán los 38-40 grados en el cuadrante suroccidental, donde las temperaturas llevan siendo elevadas varios días consecutivos, hasta 35-37 grados en las Rías Baixas.

El sábado volverán a repetirse los ascensos, que se extenderán a todo el territorio peninsular y serán más importantes en el extremo norte y noroeste de Galicia. Este día se superarán los 38-40 grados en el cuadrante suroccidental y los 35-37 grados en la meseta sur, el valle del Ebro y las depresiones del nordeste.

Inicio de la ola de calor

El domingo, día en el que comienza la ola de calor, se repetirán los ascensos térmicos en la mitad norte peninsular, más importantes en los litorales cantábricos, aunque se espera una pequeña tregua en las Rías Baixas, todavía con bastante incertidumbre. Para ese día se prevén 38-40 grados en el valle del Miño, 37-39 grados en el interior de A Coruña, 39-41 grados en el cuadrante suroccidental, con 42 grados en los valles fluviales, 37-39 grados en la meseta sur, 38-40 grados en el valle del Ebro y depresiones del nordeste y 35-37 grados en Baleares.

El lunes será el "día álgido del episodio", con nuevos ascensos en el Cantábrico oriental, valle del Ebro y la Comunidad Valenciana, mientras, que en el oeste de Galicia la entrada de flujo marino hará descender las temperaturas de manera notable. Tras tres días consecutivos de importantes ascensos, las máximas alcanzarán los 37-39 grados en el Cantábrico oriental y en el interior de Galicia; 39-41 grados en el cuadrante suroccidental, con 42 grados en los valles fluviales; 37-39 grados en la Meseta Sur; 36-38 grados en Baleares y 39-41 grados en el valle del Ebro y depresiones del nordeste.

Con elevada incertidumbre, el descenso iniciado en los litorales atlánticos gallegos durante el domingo se extenderá el martes a Galicia y el Cantábrico, afectando en menor medida al suroeste y al centro-norte peninsular. Aun así, se esperan de nuevo 36-38 grados en el Miño, buena parte de la península e interior de Baleares, y 38-40 grados en los valles fluviales del suroeste y sureste, valle del Ebro y nordeste.

El miércoles podría concluir este periodo, aun así, durante esa jornada todavía podrían alcanzarse los 38-40 grados en amplias zonas de España.

Fuente: El Periódico