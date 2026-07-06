La DGT lo confirma: el dato sobre el carné por puntos que sorprende a millones de conductores dos décadas después

El pasado 1 de julio se cumplieron 20 años de la entrada en vigor del permiso de conducir por puntos, una de las medidas más importantes impulsadas por la Dirección General de Tráfico (DGT) para reducir la siniestralidad en las carreteras españolas.

Según datos de Tráfico, desde la implantación del carné por puntos la tasa de mortalidad en carretera se ha reducido un 73,5%, pasando de 128 fallecidos por millón de habitantes en 2003 a 37 en 2024. Gracias a esta evolución, España ocupa actualmente el quinto puesto entre los países de la Unión Europea con mejores resultados en seguridad vial.

Responsabilidad al volante

La DGT destaca que el permiso por puntos no solo ha servido para sancionar, sino también para fomentar una conducción más responsable. Ahora, el 73% de los conductores mantiene intactos los 15 puntos del permiso, mientras que más del 90% conserva al menos 12 puntos, reflejo de un mayor cumplimiento de las normas de circulación.

Desde que entró en vigor el sistema, más de 353.000 conductores han perdido el permiso por agotar su saldo de puntos, aunque la mayoría solo tuvo que afrontar esa situación una única vez. De hecho, más del 91% de quienes perdieron el carné lo recuperaron sin volver a reincidir. "Los casos más persistentes con tres o más pérdidas del permiso son minoritarios, con apenas el 1,1 por ciento de las pérdidas de vigencia que se han registrado desde la implantación del sistema", comentan la DGT.

Se han cumplido 20 años desde la llegada del carné de conducir con puntos / Neomotor

Sanciones que acarrean pérdida de puntos

Tráfico también pone el foco en algunas conductas al volante que acaban en graves sanciones económicas y conllevan pérdida de puntos. Aunque también se centra en otros indicadores que muestran la evolución de la seguridad vial.

El uso del cinturón de seguridad ha pasado del 72% antes de la implantación del permiso por puntos al 98% en 2024. El casco también registra un ligero incremento, alcanzando igualmente un 98% de utilización.

Además, los controles de alcoholemia positivos han descendido del 2,6% al 1%, mientras que el porcentaje de vehículos detectados circulando más de 20 kilómetros por hora por encima del límite permitido ha caído del 5,45% al 0,06%, uno de los datos que mejor refleja el cambio en el comportamiento de los conductores.

Más de 22 millones de sanciones con pérdida de puntos

Durante estos años, se han tramitado más de 22 millones de sanciones que implicaban la retirada de puntos del permiso de conducir. Las sanciones reincidentes han llevado al organismo a endurecer las penalizaciones de algunas de las conductas más peligrosas al volante, como utilizar el teléfono móvil, conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas o no utilizar el cinturón de seguridad.

La DGT recuerda a los conductores que "cada decisión al volante cuenta" y el objetivo principal siempre es garantizar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras.