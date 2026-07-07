Adiós a ir solo en el coche: la DGT multa con 200 euros a los conductores que ignoren esta señal

El principal objetivo de la Dirección General de Tráfico (DGT) es garantizar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras y, por ello, en las carreteras los conductores pueden encontrar nuevas señales que se adaptan a los modelos de movilidad actual.

Tráfico continúa implementando nuevas señalizaciones a su catálogo, una de las últimas incorporaciones es un distintivo en el que aparece un rombo blanco sobre un fondo azul. Muchos conductores todavía desconocen su significado porque aun no tiene presencia en muchas comunidades autónomas, pero lo cierto es que quienes se encuentren con ella y no la respeten recibirán sanciones económicas.

El abogado Andrés Millán, más conocido en redes sociales como @lawtips ha compartido con sus seguidores algunas de las claves que deben conocer los conductores si circulan por vías que cuenten con estos carriles.

El significado de la señal

Esta señal indica la existencia de un carril VAO (Vehículos de Alta Ocupación), una vía reservada para mejorar la fluidez del tráfico, especialmente en los accesos a grandes ciudades en horas punta. El objetivo de esta señalización es reducir atascos, fomentar el uso compartido del coche y disminuir la contaminación.

Por este carril solo pueden circular vehículos que lleven dos o más ocupantes, aunque en determinados tramos se puede exigir un mínimo de tres personas. Los taxis, autobuses y determinados vehículos que cuenten con permisos específicos o distintivos ambientales también están autorizados a utilizarlo.

Así es la señal que identifica los carriles VAO que debes respetar / Neomotor

Por el momento, estos carriles lo podemos encontrar en algunas de las grandes ciudades como Madrid, Valencia, Barcelona o Sevilla. La finalidad de la DGT es favorecer en uso favorecer el uso compartido del vehículo y mejorar la fluidez del tráfico en determinados tramos.

"Desde la DGT ya han dicho que en el futuro el vehículo será compartido o no será, o tendrás que pagar una pasta para ir solo en él, sobre todo si vas a los centros de las ciudades que cada vez están más colapsados", comenta.

Multas de 200 euros

"La DGT está utilizando radares con IA para escanear el habitáculo y ver cuánta gente va en él", explica el abogado. Esto se debe a que estos carriles exigen que el vehículo cuente con al menos dos ocupantes para reducir el número de coches que circulen por las principales vías de acceso a las grandes ciudades.

No respetar nueva normativa de la DGT puede salir caro a los conductores, ya que circular por un carril VAO sin cumplir los requisitos está considerado una infracción leva que acarrear sanciones de hasta 200 euros. Además, las agentes de tráfico intensifican los controles en este tipo de vías durante los desplazamientos estivales.