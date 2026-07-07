¿Es legal trabajar a 40 grados en Canarias? Lo que dice la ley durante la ola de calor

Las altas temperaturas vuelven a poner sobre la mesa una duda que afecta a miles de trabajadores en Canarias. Con el archipiélago inmerso en un episodio de calor intenso y con los termómetros alcanzando e incluso superando los 40 grados en algunos puntos, muchos se preguntan si existe un límite de temperatura a partir del cual está prohibido trabajar.

La respuesta es que no existe una temperatura máxima fijada por la ley que obligue automáticamente a paralizar la actividad, pero sí hay una normativa que obliga a las empresas a proteger la salud de sus trabajadores cuando el calor supone un riesgo.

¿Qué dice la ley sobre trabajar durante una ola de calor?

La legislación española establece que las empresas deben garantizar la seguridad y la salud de sus empleados frente a cualquier riesgo laboral, incluido el derivado de las altas temperaturas.

Calor en la playa de Las Canteras (07/0/26) / José Pérez Curbelo

Desde 2023, tras la modificación de la normativa de prevención de riesgos laborales, las empresas están obligadas a adaptar las condiciones de trabajo cuando la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activa avisos por fenómenos meteorológicos adversos, entre ellos las olas de calor.

Esto significa que, si el calor representa un peligro para la salud de la plantilla y no existen medidas suficientes para reducir ese riesgo, la actividad deberá modificarse o incluso suspenderse mientras persistan esas condiciones.

¿Qué trabajadores están más expuestos al calor?

Los empleados que desarrollan su jornada al aire libre son los que presentan un mayor riesgo durante estos episodios.

Entre ellos se encuentran los profesionales de la construcción, agricultura, jardinería, limpieza viaria, reparto, mantenimiento de carreteras o determinados servicios municipales, aunque también pueden verse afectados quienes trabajan en naves industriales o espacios cerrados sin una ventilación adecuada.

Un obrero trabaja en una construcción en la capital grancanaria. / José Pérez Curbelo

En Canarias, donde la radiación solar puede ser especialmente intensa durante el verano, la exposición prolongada al calor aumenta el riesgo de sufrir golpes de calor, deshidratación o agotamiento térmico.

Las medidas que deben adoptar las empresas

La normativa no establece un número concreto de grados a partir del cual deba dejar de trabajarse, sino que obliga a evaluar el riesgo en función de las condiciones de cada puesto.

Entre las medidas preventivas más habituales se encuentran:

Adaptar los horarios para evitar las horas de mayor calor.

Incrementar las pausas de descanso.

Facilitar agua potable de forma permanente.

Proporcionar zonas de sombra o espacios climatizados para recuperarse.

Reducir la carga física del trabajo cuando sea necesario.

Facilitar equipos de protección adecuados frente a la radiación solar.

Si estas medidas no son suficientes para garantizar la seguridad de los trabajadores, la empresa deberá reorganizar o suspender temporalmente la actividad.

¿Puede un trabajador negarse a trabajar por el calor?

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales reconoce que los trabajadores pueden interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo cuando exista un riesgo grave e inminente para su salud. No obstante, esta situación debe estar justificada por un peligro real derivado de las condiciones de trabajo y valorarse conforme a la normativa vigente.

Las olas de calor son cada vez más frecuentes e intensas en Canarias, especialmente durante los meses de verano. Ante estos episodios, las autoridades sanitarias recomiendan evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, mantenerse hidratado y extremar las precauciones en los trabajos al aire libre.

En este contexto, conocer los derechos y obligaciones tanto de empresas como de trabajadores resulta fundamental para prevenir accidentes laborales y proteger la salud durante los episodios de calor extremo.