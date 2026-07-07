Sorteos
Sorteo Euromillones del martes 7 de julio de 2026
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 7 de julio de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 05, 29, 33, 45 y 47, y las estrellas 8 y 5.
El código del Millón ha sido el DLP43921.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Nueva Línea anuncia que se separa y el grupo toma un nuevo rumbo: los motivos
- Muere Javier, el policía que salvó a un hombre de morir ahogado
- La Policía canaria toma El Castillo
- Un hombre intenta matar a su pareja y a su bebé de 5 meses en Vecindario
- El sándwich coreano aterriza en Las Palmas de Gran Canaria: la cafetería que invita a tomar un respiro con tarta casera y café de especialidad
- Mol Café: seis años reinando en Schamann con los desayunos más demandados
- El Real Madrid vuelve a apostar por el talento canario: Alonso Urquía, del Herbania de Fuerteventura, nuevo fichaje de la 'Fábrica'
- Los peores presagios se cumplen: el jugador del Guaguas Willner Rivas, su esposa Mariángel y su hijo Theo, encontrados sin vida entre los escombros en Venezuela