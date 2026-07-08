Una casera logra echar a sus inquilinos por una plaga de cucarachas: la Justicia avala resolver el contrato de alquiler

Nunca se sabe lo que te puedes encontrar en una casa y, en esta ocasión, el resultado ha sido una plaga de cucarachas y malos olores que han llevado a una propietaria a los tribunales.

Ahora, la Justicia ha confirmado que la casera puede recuperar su vivienda al entender que los inquilinos generaron una situación de insalubridad que afectó al resto del edificio, un motivo previsto en la Ley de Arrendamientos Urbanos para resolver un contrato de alquiler.

Según recoge la sentencia, el conflicto se prolongó durante varios años. La propietaria denunció que los inquilinos acumulaban basura, generaban malos olores y protagonizaban episodios de ruidos y música a altas horas de la madrugada.

Sin embargo, uno de los aspectos que más peso tuvo durante el procedimiento fue la proliferación de cucarachas en el edificio. La comunidad de propietarios llegó a contratar una empresa especializada para eliminar la plaga, pero pocos días después los insectos volvieron a aparecer tanto en las zonas comunes como en otras viviendas.

Los informes aportados durante el proceso apuntaban a que el foco principal de la infestación se encontraba en el piso ocupado por los inquilinos. Además, la sentencia recoge que los residentes dificultaron las labores de desinfección al impedir el acceso a varias estancias de la vivienda y negarse a abandonar temporalmente el inmueble para aplicar el tratamiento necesario.

La Justicia considera que existía una situación de insalubridad

Tanto el Juzgado de Primera Instancia como, posteriormente, la Audiencia Provincial concluyeron que los hechos eran lo suficientemente graves como para justificar la resolución del contrato de alquiler.

Los expertos coinciden: el calor y la humedad atraen más a las cucarachas que la comida / LP / DLP

Los magistrados consideran acreditado que la situación no respondía a un conflicto vecinal aislado, sino a una conducta continuada que afectó directamente a la convivencia y obligó, incluso, a la comunidad de propietarios a trasladar el problema a las autoridades sanitarias. Por este motivo, la Audiencia confirmó que la propietaria tenía derecho a recuperar la vivienda.

¿Cuándo puede un casero resolver un contrato de alquiler?

La Ley de Arrendamientos Urbanos establece varios supuestos en los que el propietario puede poner fin al contrato antes de que finalice su duración. Entre ellos se encuentran el impago del alquiler, el subarriendo no autorizado o la realización de actividades molestas, insalubres, peligrosas, nocivas o ilícitas dentro de la vivienda.

No obstante, la ley exige que estos comportamientos tengan una entidad suficiente. Es decir, no basta con una molestia puntual o un desacuerdo entre vecinos, sino que debe acreditarse que la conducta altera de forma grave y continuada la convivencia en el edificio.

La sentencia refuerza la protección de la convivencia vecinal

La resolución de la Audiencia Provincial de Oviedo pone de relieve que el derecho a permanecer en una vivienda de alquiler también implica el deber de respetar las normas básicas de convivencia con el resto de residentes.

En este caso, la combinación de insalubridad, molestias reiteradas y la falta de colaboración para eliminar la plaga de cucarachas llevó a la Justicia a considerar que concurrían las causas previstas por la Ley de Arrendamientos Urbanos para extinguir el contrato y devolver la vivienda a su propietaria.