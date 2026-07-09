Aunque refresque por la noche, tu casa sigue siendo un horno: el motivo está en las paredes
La sensación de que la casa no se enfría por la noche se debe a la acumulación de calor en los materiales constructivos, un fenómeno que afecta a Canarias
La ola de calor que atraviesa el archipiélago ha llevado a miles de canarios a preguntarse por una simple cuestión: ¿por qué, aunque las temperaturas bajen al caer la noche, sigue siendo imposible dormir?
Este fenómeno, lejos de ser una percepción casi psicológica, tiene una explicación. Los expertos lo llaman "inercia térmica", una característica de los edificios que hace que paredes, techos y suelos acumulen calor durante el día y lo vayan liberando incluso cuando el ambiente exterior ya se ha refrescado.
De ahí la frase de nuestras madres cuando comienzan a bajar las temperaturas: "ahora tiene que salir el calor de la casa".
Las paredes siguen desprendiendo calor durante horas
Un ejemplo de esta situación lo ha vivido una pareja en Francia, cuya historia ha sido recogida por el diario Le Figaro Immobilier. Durante la última ola de calor, el interior de su vivienda alcanzó los 36 grados, una temperatura que apenas consiguió bajar pese a ventilar durante varias horas.
El marido incluso aprovechó una jornada de teletrabajo para mantener abiertas las ventanas el mayor tiempo posible con el objetivo de refrescar la vivienda. Sin embargo, el resultado fue muy diferente al esperado. "En cuanto cerramos las ventanas, la temperatura vuelve a subir rápidamente", explicaban.
Según los especialistas, los materiales de construcción como el hormigón, la piedra o el ladrillo tienen una alta capacidad para retener calor. Es un efecto de compensación de energía, ya que cuando las temperaturas descienden, el calor acumulado en el interior de la vivienda se libera poco a poco.
Paradójicamente, las casas mejor aisladas también pueden sufrir este fenómeno con mayor intensidad durante el verano. Si el aislamiento evita que entre el calor, también dificulta que el acumulado durante varios días salga con rapidez. Por eso muchas personas tienen la sensación de que el piso "no termina de enfriarse", aunque fuera ya no haga tanto calor.
Un problema que también afecta a Canarias
Tras varios días con temperaturas excepcionalmente altas, muchos hogares canarios se encuentran en una situación similar. Aunque durante la madrugada el termómetro descienda algunos grados, las paredes continúan irradiando el calor acumulado durante todo el día.
Esta situación resulta especialmente habitual en viviendas orientadas al oeste, áticos, edificios construidos con materiales que retienen mucho calor o inmuebles que reciben muchas horas de sol directo. Los expertos recuerdan que una vivienda puede tardar varios días en recuperar una temperatura agradable después de una ola de calor intensa.
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