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Tragedia Almería

El alcalde de Garrucha sobre el incendio de Almería: "Lo que vi ayer no lo había visto nunca, era el mismísimo infierno"

En directo | Última hora del incendio en Los Gallardos (Almería), que deja once muertos

El incendio en Los Gallardos visto desde el Puerto de Garrucha.

El incendio en Los Gallardos visto desde el Puerto de Garrucha. / Europa Press

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Susana Sorní

Sevilla

El alcalde de Garrucha (Almería), Álvaro Ramos, conoce perfectamente la zona almeriense que devoran las llamas con virulencia en un trágico incendio que ha costado ya la vida a once personas. Ramos es, además de alcalde, agente forestal de profesión y ha llevado Sierra Cabrera durante muchos años. "He estado en muchísimos incendios, en dos de ellos ardió Sierra Cabrera en Turre y Mojácar entera y lo que yo vi ayer no lo he visto en mi vida. Era el mismísimo infierno", ha declarado el alcalde en una entrevista en los micrófonos de Canal Sur Radio.

Ramos conoce de primera mano las dificultades para actuar en Sierra Cabrera. "Hay muchísimos diseminados, muchas casas aisladas, pequeñas barriadas con acceso a través de cauces de ríos, ramblas, caminos de difícil tránsito, barrancos que se convierten en ratoneras…", relató el alcalde de Garrucha.

"Lo que yo vi ayer no lo he visto en mi vida, era el mismísimo infierno", sostuvo este agente forestal. "Había un flanco de al menos 25 kilómetros de distancia. Eso era imposible de apagar ni con aviones y de noche ha corrido mucho", explicó.

"Sabes quién vive ahí y duele"

Visiblemente afectado Ramos relató como veía correr las llamas. "Sabes como es el terreno. Sabes por dónde va pasando. Sabes qué personas viven en esas casas y duele", narró conmovido.

En Garrucha está ubicado el cuartel de la Guardia Civil donde los familiares deben ir a denunciar los desaparecidos. Hay 23 personas no localizadas. En este municipio, como en otros cercanos al fuego de Bédar y Los Gallardos como Antas, Turre o Mojácar, se han habilitado espacios para acoger a las personas desalojadas. Todas las localidades están colaborando.

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En el pabellón de Garrucha llegaron a estar acogidas unas 70 personas, que se han rebajado a unas 50 porque muchos se han podido ir con familiares. “La mayoría de los que quedan son residentes anglosajones que vivían en bungalows en el camping de Los Gallardos, evacuado por la Policía de Garrucha”, explicó su alcalde.

Fuente: El Correo de Andalucía

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