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En directo | Última hora del incendio en Los Gallardos (Almería), que deja once muertos

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Tragedia en Los Gallardos: la lucha contra el fuego

Tragedia en Los Gallardos: la lucha contra el fuego

Sara Fernández

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O. González / P. Constantino

El incendio forestal declarado este jueves en la localidad almeriense de Los Gallardos (Almería) deja once fallecidos y ocho heridos, cuatro de ellos graves, según la última actualización difundida por el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, que señala que sigue trabajando para analizar si puede haber más víctimas.

Siga aquí la evolución del fuego en directo.

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