Es oficial: las autocaravanas ya podrán aparcar en las ciudades como cualquier otro vehículo gracias a este cambio en el BOE

Viajar en autocaravana este verano será más sencillo. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la modificación del Reglamento General de Circulación que reconoce expresamente el derecho de las autocaravanas y vehículos vivienda a estacionar como cualquier otro vehículo, siempre que cumplan una serie de requisitos.

La Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning (ASEICAR) considera esta modificación "un hito histórico" para un sector que llevaba más de una década reclamando una regulación

¿Qué recoge este cambio?

La nueva normativa aclara que una autocaravana estará estacionada como cualquier otro vehículo siempre que:

No despliegue toldos, mesas, sillas u otros elementos que sobresalgan del perímetro del vehículo

Permanezca apoyada únicamente sobre sus neumáticos, aunque se permite el uso de calzos de seguridad

No arroje residuos al exterior

"Este nuevo marco normativo aporta mayor seguridad jurídica a los usuarios y supone un paso muy importante hacia una regulación más clara y homogénea del caravaning en España", afirman.

Diferenciar entre estacionar y acampar

La normativa mantiene que las autocaravanas pueden estacionar en las mismas condiciones que cualquier otro vehículo, siempre que respete el reglamento. En cambio, esta reforma no significa que las autocaravanas puedan aparcar en cualquier lugar o durante un tiempo ilimitado, ya que las ordenanzas municipales pueden establecer zonas reguladas para estacionar, límites horarios, tarifas de aparcamiento y retirar los vehículos cuando incumplan con la normativa.

"Los ayuntamientos seguirán teniendo competencias para regular el estacionamiento en vías urbanas, pero dichas limitaciones deberán estar justificadas y aplicarse con criterios objetivos", explican desde ASEICAR.

Mientras el vehículo no despliegue elementos eternos ni ocupe más del espacio permitido, se considera estacionamiento y no acampado.

Además, la modificación del RGC recoge la señal S-128, un distintivo que indica donde se encuentra el punto de vaciado de aguas residuales para autocaravanas y vehículos camperizados. Esta señal tiene como objetivo facilitar a los conductores la búsqueda de estas infraestructuras.