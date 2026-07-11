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Tragedia en Andalucía

Dos detenidos por negarse a abandonar la zona evacuada por el incendio de Los Gallardos

La Guardia Civil explica que ambos opusieron resistencia a la autoridad durante el operativo y volvieron a acceder al área que había sido acordonada

Terrenos calcinados por el incendio forestal de Los Gallardos.

Terrenos calcinados por el incendio forestal de Los Gallardos. / EP

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EFE

Turre (Almería)

La Guardia Civil ha detenido a dos personas por desobedecer las órdenes de desalojo dictadas con motivo del incendio forestal de Los Gallardos (Almería), que ha causado 12 muertos, después de que hicieran caso omiso a las indicaciones de los agentes y regresaran a una zona de alto riesgo afectada por las llamas.

Desde el Puesto de Mando Avanzado en Turre (Almería), el portavoz de la Guardia Civil de Almería, Raúl Aguilera, ha informado a EFE de que estas dos personas opusieron resistencia a la autoridad durante el operativo y volvieron a acceder al área que había sido evacuada por la evolución del incendio.

Fuentes de la Comandancia de Almería han detallado que los agentes han tenido que acudir a diferentes inmuebles a instar a sus residentes a abandonarlos ante su negativa al desalojo, con casos incluso en los que ha sido necesario tirar puertas abajo para poder evacuarlos a la fuerza. Asimismo, esas fuentes añadido que se han registrado casos en los que algunos de estos desalojados han regresado a sus viviendas, ubicadas en puntos de extremo peligro por las llamas, posible caso de los arrestados por el instituto armado.

Terrenos calcinados en el incendio forestal, a 10 de julio de 2026, en Los Gallardos, Almería, Andalucía (España).

Terrenos calcinados en el incendio forestal- / EP

Según Aguilera, los agentes continúan realizando batidas en la zona de Bédar, donde el avance del incendio fue "más sorpresivo", para tratar de localizar a posibles víctimas que aún no hayan sido encontradas, y ha reconocido que las autoridades no descartan esa posibilidad, motivo por el que los rastreos prosiguen.

Los registros, ha detallado, se hacen vivienda por vivienda, con equipos distribuidos por zonas previamente delimitadas. Los agentes comprueban que no haya personas en el interior de las casas y, una vez inspeccionadas, las marcan para evitar revisiones duplicadas antes de continuar con el siguiente inmueble.

Según el portavoz, ya se han peinado las zonas situadas al norte de la carretera AL-6101, entre Los Gallardos y Vera, aunque las batidas continúan en los puntos donde el comportamiento del incendio fue más inesperado. Hasta el momento, ha indicado, no le consta que se hayan localizado más víctimas mortales.

El portavoz también ha destacado la complejidad de los rastreos debido a la dispersión de numerosas viviendas aisladas y cortijos en la zona afectada. Esta circunstancia obliga a revisar una por una todas las edificaciones, muchas de ellas alejadas entre sí, lo que ralentiza las labores de búsqueda.

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Preguntado por el estado de la zona calcinada, ha señalado que los agentes trabajan en un terreno completamente quemado y con elevadas temperaturas residuales, circunstancias que dificultan las tareas de búsqueda e inspección. Asimismo, ha indicado que son "muchas más" de una decena las viviendas que podrían haberse visto afectadas por el incendio.

Fuente: El Periódico

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