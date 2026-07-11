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Tragedia Almería

El incendio de Los Gallardos (Almería) no avanza y la perspectiva de estabilización es favorable

Félix Bolaños para los medios: "El fuego no ha avanzado, más bien somos nosotros los que estamos ganando terreno"

Imagen de la zona afectada por el paso del incendio de Los Gallardos. A 11 de julio de 2026 en Almería (Andalucía, España). Visita al Puesto de Mando Avanzado del incendio de Los Gallardos (Almería) del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con l

Imagen de la zona afectada por el paso del incendio de Los Gallardos. A 11 de julio de 2026 en Almería (Andalucía, España). Visita al Puesto de Mando Avanzado del incendio de Los Gallardos (Almería) del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con l / Francisco J. Olmo - Europa Press

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EFE

El incendio forestal declarado en Los Gallardos (Almería) no ha aumentado su superficie quemada durante la jornada de este sábado, por lo que la perspectiva para poder estabilizarlo en las próximas horas se considera "favorable", aunque los equipos mantienen la máxima cautela ante la evolución del siniestro.

Tras una visita a la zona afectada, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha confirmado este sábado como "muy buena noticia" que la práctica totalidad de las viviendas situadas en el perímetro se encuentran a salvo. En concreto, después de que la Guardia Civil haya revisado alrededor de 250 inmuebles sobre el terreno, se ha corroborado que la inmensa mayoría de las casas no presenta ningún tipo de afectación por las llamas.

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Esta contención del fuego, que ha permitido no sumar más hectáreas calcinadas, ha sido posible gracias al trabajo realizado aprovechando la ventana meteorológica del día. En este sentido, las previsiones apuntan a que se mantendrá una buena climatología durante la noche, tanto en rachas de viento como en niveles de humedad, un escenario que facilitará el ataque directo para intentar controlar definitivamente la emergencia.

Fuente: El Periódico

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