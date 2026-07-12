Tragedia Almería
Bélgica apunta a tres posibles víctimas belgas entre los fallecidos en el incendio de Los Gallardos (Almería)
Las autoridades belgas no han logrado contactar con tres ciudadanos desaparecidos, aunque la identificación oficial depende aún de las pruebas forenses realizadas en España
Europa Press
El Gobierno de Bélgica apunta a tres posibles víctimas de nacionalidad belga entre los fallecidos en el incendio de Los Gallardos (Almería) tras no lograr contactar con ellas, si bien ha recordado que aún no hay confirmación oficial por parte de las autoridades españolas y que ésta podría tardar unos días.
Según ha informado un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Bélgica a Europa Press, durante este fin de semana no se ha logrado establecer contacto alguno con sus ciudadanos desaparecidos, por lo que "hay motivos para pensar que hay tres víctimas belgas".
Asimismo, ha recordado que la confirmación oficial por parte de las autoridades españolas podría tardar unos días. "El examen de los cadáveres, necesario para obtener una confirmación irrefutable, podría tardar aún unos días más", ha agregado.
El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación está en contacto tanto con Bélgica como con Reino Unido para compartir información sobre las personas de estos países afectadas en el incendio producido en Los Gallardos (Almería), que ha dejado una docena de muertos.
Por el momento, tan solo constan ocho denuncias formalizadas ante la Guardia Civil por desaparecidos en el marco de este siniestro que se ha cobrado las vidas de 12 personas pendientes aún de identificación una vez obtenido el perfil genético de cada una de ellas, que será comparado con el de posibles familiares.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha recordado este domingo por la mañana que se tratan de procedimientos "lentos". "La Guardia Civil está haciendo un gran trabajo con el tema de ADN", ha reconocido ante los trabajos que se han efectuado desde el departamento de Biología del servicio de Criminalística en Madrid, donde fueron remitidas las muestras obtenidas en el Instituto de Medicina Legal (IML) en Almería.
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