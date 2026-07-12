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Ya ha entrado en vigor: cambios en las letras de las matrículas de los coches a partir del 1 de julio de 2026

El avance del parque móvil y el auge de ventas en verano impulsan la llegada de combinaciones mientras crece la importancia de conocer el año de matriculación en la compra de vehículos de segunda mano

Así han cambiado las matrículas de los coches

Así han cambiado las matrículas de los coches

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Mariona Carol

Las matrículas forman parte de la historia del automóvil en España y siguen evolucionando con rapidez. En los últimos meses ya es habitual ver vehículos modernos con matrículas que comienzan por la letra N, un cambio visible después de años en los que predominaba la M.

La DGT recuerda que el parque móvil español está envejecido, lo que explica que aún circulen coches de 14 años o más con matrículas que arrancan por HJ y otras letras anteriores.

Por qué importa conocer el año de matriculación

Aunque cada matrícula es distinta, todas comparten un dato clave: tuvieron un primer año de matriculación. Este detalle es esencial al comprar un coche o moto de segunda mano.

Saber cuándo se matriculó por primera vez permite calcular su antigüedad, estimar el kilometraje acumulado y prever qué componentes mecánicos, como neumáticos o correa de distribución, pueden haber sido sustituidos, tal como señalan desde RACE.

Las nuevas combinaciones que veremos desde julio

A partir de julio comenzarán a circular vehículos con matrículas que irán desde NNY a NPW, fruto del incremento de ventas en junio y julio, dos de los meses más activos del mercado automovilístico español.

Desde el año 2000, los coches nuevos incorporan el formato europeo con la E de España y el símbolo de la Unión Europea, lo que ha reducido la necesidad de rematricular. Aun así, siguen existiendo vehículos antiguos con la provincia en la placa, casos en los que la rematriculación continúa siendo habitual.

Precauciones al comprar un vehículo rematriculado

Si estás valorando adquirir un coche de segunda mano que ya ha sido rematriculado, conviene extremar la prudencia. En ocasiones se cambia la matrícula para aparentar un uso menor del real.

Para comprobar la fecha de primera matriculación basta con solicitar un informe básico en la DGT, gratuito y disponible también en la app miDGT.

Multas y obligaciones: lo que debes tener en cuenta

Circular con la matrícula sucia, ilegible, manipulada o con la ITV caducada puede acarrear sanciones de hasta 200 euros.

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Además, es posible consultar telemáticamente si existen multas asociadas a la matrícula de un vehículo y acceder a asistencia especializada.

Fuente: Sport

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