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Fuego en Andalucía

Margarita Robles ratifica la estabilización del incendio de Los Gallardos: “La UME va a estar el tiempo que haga falta”

La ministra de Defensa subraya la unidad entre administraciones y agradece el trabajo de Infoca, bomberos, Guardia Civil, Protección Civil y UME

La ministra de Defensa, Margarita Robles atiende a los medios en el PMA del incendio forestal de los Gallardos.

La ministra de Defensa, Margarita Robles atiende a los medios en el PMA del incendio forestal de los Gallardos. / Francisco J. Olmo / Europa Press

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Antonio Muñoz

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha comparecido este domingo desde el puesto de mando del incendio de Los Gallardos, en Almería, para ratificar las palabras del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que minutos antes había anunciado la estabilización del fuego.

Ratifico todo lo que tú has dicho”, ha señalado Robles dirigiéndose al presidente andaluz. La ministra ha recordado que Andalucía ha vivido “unos momentos muy duros” y ha destacado que toda España ha sentido como propia una tragedia de esta magnitud. “Cuando ocurre una tragedia de esta magnitud todos sufrimos”, ha afirmado.

Robles ha querido trasladar su solidaridad a las familias de las personas fallecidas y a todos los vecinos que han tenido que abandonar sus viviendas por el avance de las llamas. “Todos estamos con los fallecidos, todos estamos con las personas que han tenido que desalojar sus poblaciones”, ha indicado.

La ministra ha puesto el acento en la colaboración entre administraciones y dispositivos de emergencia. Según ha defendido, ante catástrofes de este calibre “la mejor manifestación para poder ser eficaces, para poder ser solidarios, para responder a lo que la gente nos pide, es la unidad”.

En este sentido, Robles ha agradecido el trabajo conjunto del Infoca, los bomberos, Protección Civil, la Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias. “Tenemos unos profesionales excepcionales, unos profesionales que lo ponen todo”, ha señalado, antes de destacar que muchos de ellos trabajan “incluso poniendo en riesgo sus vidas”.

El tiempo que sea necesario

La ministra también ha confirmado que, aunque el incendio esté estabilizado y vaya a bajar a situación operativa 1, la UME continuará en la zona si es necesario. “Hemos quedado que la UME va a estar el tiempo que haga falta y el tiempo que haga necesario”, ha afirmado.

Robles ha asegurado sentirse “profundamente orgullosa de la UME”, pero también de la colaboración demostrada por todos los servicios desplegados. “Eso es lo que hace grande a un país, eso es lo que hace grande a una comunidad”, ha subrayado.

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La titular de Defensa ha tenido también palabras de agradecimiento para los alcaldes, los equipos psicológicos y todos los profesionales que han intervenido durante la emergencia. “Cuando hay una tragedia, todos unidos”, ha resumido Robles, que ha insistido en que la respuesta al incendio ha demostrado una “magnífica profesionalidad” por parte de todos los dispositivos.

Fuente: El Correo de Andalucía

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