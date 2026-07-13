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En directo | Última hora del incendio en Los Gallardos (Almería), que deja trece fallecidos

La cifra de desaparecidos aumenta a 26, de los que solo son oficiales diez denuncias

Impresionantes vistas aéreas del durante y el después del incendio de Los Gallardos

Impresionantes vistas aéreas del durante y el después del incendio de Los Gallardos

Sara Fernández

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O. González / P. Constantino

El incendio forestal declarado este jueves en la localidad almeriense de Los Gallardos (Almería) deja, por el momento, trece fallecidos y 24 personas sin localizar. La superficie afectada se eleva a 7.000 hectáreas. Las batidas finalizaron sin encontrar más víctimas.

Siga aquí la evolución del fuego en directo.

Fuente: El Periódico

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