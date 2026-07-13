La IA abre la puerta al empleo de personas con discapacidad

La inteligencia artificial ha irrumpido con fuerza en el mercado laboral y ha abierto un debate que oscila entre el optimismo y la incertidumbre. Mientras algunos sectores alertan de una sustitución masiva de trabajadores por sistemas automatizados, otros sostienen que la revolución tecnológica servirá para aumentar la productividad y generar nuevas oportunidades de empleo. Esta transformación digital llega, además, a un colectivo que arrastra mayores dificultades para incorporarse al mercado laboral: las personas con discapacidad.

La tasa de actividad de las personas con discapacidad en Canarias se sitúa en el 28,4 %, siete puntos por debajo de la media estatal (35,4 %) y muy lejos del 77 % registrado entre la población sin discapacidad. En otras palabras, más de siete de cada diez personas con discapacidad en edad de trabajar no tienen empleo ni lo buscan, una brecha que pone de manifiesto las dificultades que todavía persisten para acceder al mercado laboral en las Islas.

Ante este escenario, la inteligencia artificial despierta opiniones contrapuestas. Para algunos representa una amenaza capaz de destruir empleo y ampliar las desigualdades existentes. Para otros, supone una oportunidad inédita para eliminar barreras que durante décadas han dificultado el acceso al trabajo de miles de personas.

Ese debate es precisamente el que aborda el 15.º Informe Tecnología y Discapacidad, elaborado por la Fundación Adecco a partir de una encuesta realizada a 325 personas con discapacidad en búsqueda activa de empleo, de las cuales un 7 % reside en Canarias, junto con el análisis de estudios internacionales sobre automatización e inteligencia artificial.

Oportunidad o amenaza

«Hay que seguir trabajando en itinerarios educativos y formativos que proporcionen las competencias adecuadas para acceder al mercado laboral. Pero también existen barreras sociales y empresariales que hacen que ese encuentro entre las personas con discapacidad y el empleo no llegue a producirse plenamente», dice Pablo García, responsable del Observatorio de la Vulnerabilidad y el Empleo de la Fundación Adecco.

El 60,2 % de las personas con discapacidad en Canarias considera que la inteligencia artificial representa una oportunidad para mejorar sus posibilidades laborales. Solo un 30,3 % teme que pueda convertirse en una amenaza para su empleo, mientras que un 9,5 % mantiene una postura intermedia y cree que sus efectos dependerán del uso que finalmente se haga de esta tecnología.

«Estamos viviendo una transformación cultural enorme, con mucha información, pero también con mucha incertidumbre sobre cuál será el impacto real de la inteligencia artificial. Nosotros somos optimistas porque, en el ámbito de la inclusión, creemos que hay más que ganar que perder», afirma García.

«Creemos que la tecnología puede aportar mucho en materia de accesibilidad, tanto en los procesos de selección como en el propio desempeño del puesto de trabajo. Hay más oportunidades que riesgos», añade.

El informe de la Fundación Adecco recoge datos del laboratorio Anthropic que muestran cuáles son las profesiones con una mayor exposición a la inteligencia artificial. Entre ellas destacan la programación informática, donde la IA ya interviene en el 74,5 % de las tareas; la atención al cliente (70 %); la introducción de datos (67 %); la gestión de registros médicos (66,7 %), y las actividades relacionadas con el marketing y la investigación (64,8 %). En todos estos ámbitos, la tecnología ya no solo agiliza procesos, sino que comienza a asumir funciones que hasta hace poco dependían exclusivamente de las personas.

Sin embargo, la realidad laboral de las personas con discapacidad es diferente. Los sectores en los que actualmente buscan empleo presentan un nivel de exposición mucho menor a la automatización. Según la encuesta de la Fundación Adecco, el 50,2 % aspira a trabajar en servicios auxiliares; el 40,7 %, en logística y transporte; el 35,4 %, en comercio; el 32,9 %, en limpieza y mantenimiento, y el 18,8 %, en hostelería.

Potencial tecnológico

Se trata de ocupaciones en las que siguen siendo imprescindibles capacidades como la interacción personal, la movilidad, la resolución de incidencias o la adaptación constante a situaciones cambiantes. Aunque la inteligencia artificial modificará parte de estas tareas y facilitará determinados procesos, la dimensión humana que requieren hace que su sustitución completa siga siendo, al menos por ahora, un escenario lejano.

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Para la Fundación Adecco, el verdadero reto consiste en aprovechar el potencial de esta tecnología para mejorar la accesibilidad y ampliar las oportunidades de empleo, en lugar de convertirse en un nuevo factor de exclusión.