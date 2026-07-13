La ULPGC publica las primeras notas de corte de 2026: estas son las carreras con mayor demanda

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha publicado este lunes la primera asignación de plazas para los estudios de Grado del curso 2026-2027. El doble grado de Traducción e Interpretación vuelve a liderar las notas de corte, seguido de Medicina, mientras que el nuevo Grado de Psicología confirma el enorme interés despertado entre los futuros universitarios.

La nota de corte más alta supera el 13

La ULPGC ha dado a conocer este lunes la primera asignación de plazas para los estudiantes que comenzarán un grado universitario durante el curso 2026-2027, junto con las primeras notas de corte. La titulación que exige una mayor nota de acceso vuelve a ser el Doble Grado en Traducción e Interpretación Inglés-Alemán e Inglés-Francés, cuya nota de corte se sitúa en 13,39.

Le siguen:

Grado en Medicina: 12,71.

12,71. Doble Grado en Educación Infantil y Educación Primaria: 12,07.

12,07. Grado en Biotecnología: 11,83.

Los estudiantes que hayan obtenido plaza en esta primera adjudicación deberán formalizar su matrícula entre el 13 y el 16 de julio. La Universidad recuerda que quienes no completen este trámite dentro del plazo establecido perderán automáticamente la plaza asignada.

Medicina vuelve a ser la carrera más solicitada

La Facultad de Ciencias de la Salud continúa concentrando la mayor demanda de la universidad. El Grado en Medicina ha recibido 1.917 solicitudes de preinscripción, mientras que el Grado en Enfermería suma 1.110 estudiantes preinscritos, repartidos entre los campus de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

Uno de los datos más destacados de este proceso corresponde al nuevo Grado en Psicología, que comenzará a impartirse este curso y ha despertado un enorme interés, con 791 estudiantes preinscritos.

La titulación que exige una mayor nota de acceso vuelve a ser el Doble Grado en Traducción e Interpretación Inglés-Alemán e Inglés-Francés, cuya nota de corte se sitúa en 13,39 / La Provincia

Más de 11.000 estudiantes quieren estudiar en la ULPGC

En total, 11.085 estudiantes han solicitado una plaza para iniciar estudios de Grado en la ULPGC durante el próximo curso, una cifra muy similar a la registrada el año pasado. Del total de solicitudes:

7.115 corresponden a estudiantes de la provincia de Las Palmas.

corresponden a estudiantes de la provincia de Las Palmas. 1.117 proceden de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

proceden de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. 2.853 llegan desde el resto de España y del extranjero.

Estas son las próximas adjudicaciones de plazas

La Universidad continuará publicando nuevas asignaciones de plazas durante las próximas semanas. El calendario previsto es el siguiente:

17 de julio: segunda asignación (matrícula del 17 al 21 de julio).

segunda asignación (matrícula del 17 al 21 de julio). 22 de julio: tercera asignación, que incluye también a los titulados universitarios (matrícula del 22 al 27 de julio).

tercera asignación, que incluye también a los titulados universitarios (matrícula del 22 al 27 de julio). 28 de julio: cuarta asignación (matrícula del 28 al 31 de julio).

La ULPGC recuerda que quienes continúen en lista de espera deberán confirmar su preinscripción entre el 28 y el 31 de julio para mantener sus opciones de obtener plaza.

Todavía habrá nuevas oportunidades en septiembre

El 31 de agosto la universidad publicará el listado de titulaciones con plazas vacantes, destinadas tanto a estudiantes que no hayan conseguido plaza en las primeras adjudicaciones como a quienes realizaron la PAU extraordinaria de julio.

Posteriormente, se realizarán nuevas adjudicaciones los días 4, 17 y 23 de septiembre, antes de las últimas asignaciones previstas para el mes de octubre. Los estudiantes pueden consultar el estado de su solicitud, las notas de corte y el calendario completo de acceso a través de la página web de la ULPGC.