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Cieza

Intoxicados varios bomberos en un incendio que causa importantes daños en una galería de la Región de Murcia

La Guardia Civil investiga cuál fue el origen del fuego en la sala de la calle San Sebastián, por el cual cinco personas recibieron atención sanitaria in situ

Una de las estancias de la galería Efe Serrano, en Cieza.

Una de las estancias de la galería Efe Serrano, en Cieza. / Efe Serrano

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Ana Lucas

Murcia

Un incendio causaba este jueves al mediodía importantes daños en la galería de arte Efe Serrano de Cieza, confirman fuentes policiales. Los hechos tuvieron lugar sobre las 13.13, en la sala ubicada en la calle San Sebastián, en el centro del casco urbano del municipio.

Al tener conocimiento de la emergencia, al lugar se movilizaron agentes de la Benemérita y efectivos de los Bomberos del Consorcio, así como una ambulancia del 061, con sanitarios que atendieron a cinco personas (entre ellos, profesionales antiincendios) por inhalar humo. Afortunadamente, ninguno de ellos necesitó ser llevado a un hospital. Una de las personas asistidas sería la responsable de la sala, que habría sufrido un ataque de ansiedad debido a lo sucedido.

Se da la circunstancia de que en enero de este año la gerente del lugar anunció que iba a venderlo para retirarse, tras muchos años. La galería se anunció en un portal inmobiliario de Internet y su precio inicial de venta era de casi 750.000 euros.

Según se investiga, el fuego habría comenzado en la planta baja del inmueble y se extendió con celeridad al resto del edificio: subió a las plantas superiores. La Guardia Civil es el Cuerpo encargado de las pesquisas para esclarecer qué pasó y por qué se prendió la chispa en la galería.

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Según se lee en su página web, la galería Efe Serrano "se emplaza en un caserón restaurado de finales del siglo XVIII, situado en el corazón histórico de Cieza. Su estructura interior consta de tres plantas, con amplias y luminosas salas destinadas a exposiciones de pintura, escultura, grabado y dibujo".

Fuente: La Opinión de Murcia

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