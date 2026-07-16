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Muere Mary Jo 'MJ' Shannon, madre de Kris Jenner y abuela del clan Kardashian

Se le consideraba una de las pioneras indirectas del éxito de la dinastía televisiva del clan Kardashian

Varias integrantes del clan Kardashian.

Varias integrantes del clan Kardashian. / Shutterstock

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EFE

Los Ángeles

Mary Jo 'MJ' Shannon, la madre de Kris Jenner y abuela de las famosas hermanas Kardashian, falleció a los 91 años tras una vida muy ligada al espectáculo estadounidense.

"Hoy nos despedimos de mi hermosa mamá MJ. No hay palabras que puedan expresar lo que ella significó para mí ni el dolor de tener que decirle adiós", informó este jueves la empresaria y celebridad estadounidense Kris Jenner en un emotivo mensaje en su cuenta oficial de Instagram.

La personalidad televisiva agregó que su legado seguirá vivo en su familia y sus tradiciones.

"Cuando miro a mis hijas y a mis nietos, siempre veré un pedacito de ti en todos nosotros. No hay una sola parte de mí que no esté marcada por ti. Y si he hecho algo bien en este mundo, es porque he dedicado mi vida a vivir de una manera que te enorgulleciera", escribió.

MJ Shannon falleció pocos días antes de cumplir los 92 años y aunque su perfil se mantuvo discreto en comparación con su hija y nietas, apareció en el programa 'Keeping Up with the Kardashians' ('Las Kardashians') durante toda su emisión desde su inicio en 2007.

Abuela de Kim, Kourtney, Khloé y Rob Kardashian, así como de Kendall Jenner y Kylie Jenner, también apareció junto a la familia en un episodio del programa 'Celebrity Family Feud' de la cadena ABC.

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Se le consideraba una de las pioneras indirectas del éxito de la dinastía televisiva del clan Kardashian, con la transmisión de valores de unión y resiliencia que terminaron definiendo a la una de las familias más conocidas del mundo.

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