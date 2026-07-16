Una mujer de 93 años dejó su casa y 570.000 euros a unos monjes: tres años después apareció otro testamento y la Justicia descubrió la verdad

Lo que parecía una disputa familiar por una herencia terminó convirtiéndose en un caso judicial. Una mujer italiana de 93 años dejó por escrito que quería que su casa y cerca de 570.000 euros pasaran a manos de una comunidad de monjes benedictinos. Sin embargo, tres años después de su fallecimiento apareció un segundo testamento que cambiaba completamente el reparto de sus bienes.

La historia acabó en los tribunales, donde una prueba caligráfica fue determinante para resolver uno de los aspectos más polémicos del caso.

Un primer testamento que dejaba casi toda la herencia a unos monjes

La mujer falleció en 2019 sin descendencia directa ni cónyuge. Años antes, en 2011, había redactado un testamento que permanecía depositado en una notaría de confianza. En ese documento expresaba su voluntad de dejar a la comunidad benedictina del monasterio de Dumenza su vivienda y los aproximadamente 570.000 euros que mantenía en distintas cuentas bancarias.

Además, los religiosos serían los encargados de organizar su funeral y su entierro. Sus sobrinos también aparecían en el testamento, aunque únicamente como beneficiarios de pequeños legados.

Todo cambió cuando apareció un segundo documento

Cuando llegó el momento de ejecutar la herencia, los sobrinos presentaron un nuevo testamento. Según defendían, ese documento, supuestamente redactado en 2017, anulaba el anterior y convertía a la familia en heredera de todo el patrimonio de la anciana.

Lo llamativo era que ese segundo testamento no apareció hasta tres años después del fallecimiento de la mujer y modificaba por completo el destino de la herencia. Ante la existencia de dos documentos totalmente diferentes, el caso terminó llegando al Juzgado Civil de Monza.

Una prueba caligráfica resolvió el misterio

La jueza ordenó realizar un análisis pericial para comprobar si el documento presentado por los sobrinos había sido realmente escrito por la fallecida. El informe fue concluyente.

Los especialistas determinaron que el segundo testamento era falso y que había sido elaborado imitando la escritura del documento auténtico redactado años antes. Además de las diferencias en la letra, los investigadores encontraron otro detalle que llamó la atención.

Mientras el testamento de 2011 incluía información precisa sobre los bienes, la ubicación de la documentación y las instrucciones para ejecutar la herencia, el documento aparecido posteriormente se limitaba a señalar que todo el patrimonio correspondía a los sobrinos, sin aportar detalles ni referencias concretas.

La Fiscalía investigará quién falsificó el documento

Con las conclusiones de la pericial, la Justicia declaró válido el testamento original y anuló el presentado años después. El juzgado remitió además toda la documentación a la Fiscalía para investigar quién pudo elaborar o presentar el documento falso.

En caso de demostrarse la participación de alguno de los sobrinos en la falsificación, estos podrían ser declarados indignos para heredar, una figura jurídica que impediría incluso recibir los bienes que sí les correspondían en el testamento auténtico.

La resolución pone fin, al menos por el momento, a un caso que comenzó como una disputa por una herencia y terminó convirtiéndose en una investigación sobre la autenticidad de un testamento que apareció varios años después de la muerte de su propietaria.