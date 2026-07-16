Es oficial: la DGT sanciona con 200 euros a los conductores que no cuenten con el dispositivo obligatorio en la guantera del vehículo este verano
Tráfico realizará diferentes campañas de vigilancia durante el periodo estival para garantizar al seguridad vial y reducir la siniestralidad
El verano implica millones de desplazamientos por carretera y la Dirección General de Tráfico (DGT) busca que los conductores extremen las precauciones al volante, especialmente en los periodos en los que se esperan más vehículos en las vías de nuestro país. El organismo ha puesto en marcha la Operación Especial Verano 2026, un dispositivo con el que prevé dar cobertura a más de 104 millones de movimientos de largo recorrido durante los meses de julio y agosto.
Además, coincidiendo con la campaña, Tráfico ha querido recordar a los conductores españoles el dispositivo de emergencia obligatorio para señalizar cualquier avería o emergencia en carretera. La baliza V-16 llegó el pasado 1 de enero para sustituir a los tradicionales triángulos de emergencia y con la finalidad de reducir los accidentes.
El primer verano con la baliza V-16 obligatoria
Según explica la DGT, se trata de una pequeña luz de emergencia de color amarillo que incorpora conectada con la DGT 3.0 y emite una señal luminosa con una intensidad suficiente para advertir de la presencia de un vehículo detenido. Además, cuenta con una autonomía mínima de funcionamiento de 30 minutos y una durabilidad de al menos 18 meses.
Este dispositivo de emergencia se recomienda tenerlo en un lugar accesible como la guantera y así permitir al conductor colocarla en la parte superior del vehículo sin necesidad de abandonar el habitáculo, reduciendo así el riesgo de atropello.
Además, la baliza envía automáticamente la ubicación del vehículo a la plataforma DGT 3.0, lo que permite que la incidencia pueda aparecer en navegadores compatibles, aplicaciones móviles y paneles informativos de las carreteras.
No disponer del dispositivo cuando sea obligatorio puede acarrear sanciones económicas. La multa puede alcanzar los 80 euros por no llevar la baliza V-16 en el vehículo y hasta 200 euros si un coche queda inmovilizado y no se señaliza correctamente la incidencia.
Más incidencias detectadas
Según los datos de Tráfico, la implantación de la V-16 conectada ha permitido aumentar considerablemente el conocimiento de las incidencias que se producen en las carreteras. En 2025 la DGT registraba una media mensual de 8.600 incidencias en vías interurbanas, mientras que ahora esa cifra supera las 69.000 incidencias al mes.
"La implantación de la V-16 conectada está suponiendo un salto cuantitativo en el conocimiento de las incidencias que se producen en las carreteras. Gracias a la transmisión automática de información en tiempo real, la plataforma DGT 3.0 dispone de una visión mucho más completa y actualizada de lo que sucede cada día en la red viaria, lo que mejora la gestión el tráfico y contribuye a reforzar la seguridad vial", concluye la DGT.
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