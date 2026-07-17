Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cárcel para seis acusados de narcotráficoTasa de basura LPGCPoli SuárezEl coleccionista de 'El coche fantástico''Simpa' de una turista en Gran CanariaUD Las PalmasAlquiler más barato de CanariasFiestas del Carmen en La Isleta
instagramlinkedin

En redes sociales

El periodista Fonsi Loaiza denuncia haber sufrido "una brutal agresión" en plena calle

El gaditano asegura que quedó inconsciente y aporta una foto de su estado

Fonsi Loaiza.

Fonsi Loaiza.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Luis Escudero

Madrid

El periodista gaditano Fonsi Loaiza ha asegurado a través de sus canales en redes sociales haber sufrido una agresión en plena calle en Cádiz tras la cual quedó inconsciente.

"Lo último que recuerdo es que me llamaron "rojo, subcampeón", antes de quedar inconsciente de una brutal agresión", asegura, aportando una fotografía del estado de su rostro, visiblemente magullado.

Noticias relacionadas

El periodista aprovecha para "dar las gracias a los profesionales sanitarios de San Carlos y Puerta del Mar", añadiendo que "a los que usan el terror y el odio fascista: no me vais a callar. Frente a la violencia ultraderechista, lo público nos salva la vida. Ni un paso atrás".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Francisco Etxeberria, antropólogo forense: 'Cuando la derecha se irrita con la memoria democrática es porque tiene un complejo de culpabilidad
  2. La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: colgar la bandera de España en el balcón para el partido de hoy contra Francia puede acabar en multas de hasta 3.000 euros
  3. Vamos a devolver todos los importes': Carolina Darias anuncia que no recurrirán la sentencia del TSJC contra la tasa de basuras
  4. Prisión para seis integrantes de la banda de narcotráfico dirigida por 'Juke' en Gran Canaria, entre ellos el inspector de Policía Local
  5. Juke', un fan de 'El coche fantástico' y un inspector de Policía lideraban una trama de narcotráfico en Canarias vinculada al cártel de los Balcanes
  6. Dos heridos graves tras colisionar una furgoneta y un turismo en la GC-1
  7. La otra vida del coleccionista de ‘El coche fantástico’: de mostrar su KITT en Televisión Canaria a detenido por narcotráfico en Gran Canaria
  8. Cómo recuperar la tasa de basura de Las Palmas de Gran Canaria: pasos para solicitar la devolución

El periodista Fonsi Loaiza denuncia haber sufrido "una brutal agresión" en plena calle

El periodista Fonsi Loaiza denuncia haber sufrido "una brutal agresión" en plena calle

Mejoras en Gáldar: las calles Faicán Guanache y San Miguel ganan accesibilidad

Mejoras en Gáldar: las calles Faicán Guanache y San Miguel ganan accesibilidad

Gran Canaria albergará siete santuarios para evitar la desaparición del lagarto gigante frente a la amenaza de la culebra californiana

Gran Canaria albergará siete santuarios para evitar la desaparición del lagarto gigante frente a la amenaza de la culebra californiana

Canarias se sitúa en el ‘top tres’ de comunidades autónomas con mayores subidas del precio de la vivienda

Canarias se sitúa en el ‘top tres’ de comunidades autónomas con mayores subidas del precio de la vivienda

Agaete estrena el renovado aparcamiento de Los Chorros con 41 plazas, punto de recarga y pérgolas fotovoltaicas

No es que tu gato solo busque calor: cuando se acuesta sobre tu ordenador también quiere llamar tu atención

Arranca la obra de la rotonda de acceso al casco de Mogán

Arranca la obra de la rotonda de acceso al casco de Mogán

Clavijo celebra que Bruselas prorrogue hasta 2035 la exención RUP en los ETS

Clavijo celebra que Bruselas prorrogue hasta 2035 la exención RUP en los ETS
Tracking Pixel Contents