Javier Cascón (28 años), el propietario que ha convertido sus pisos en una oportunidad para personas sin hogar: alquileres de 139 euros al mes

Acceder a una vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas para muchas familias. Ante las dificultades del mercado inmobiliario, Javier Cascón ha decidido utilizar sus propiedades con un objetivo diferente. Con solo 28 años, este propietario gestiona seis viviendas destinadas a personas sin hogar o en situaciones de extrema vulnerabilidad, con alquileres simbólicos que permiten iniciar un nuevo camino.

Su proyecto comenzó con la compra de sus primeras viviendas y, a partir de ahí, ha crecido gracias a la colaboración de distintos propietarios que han cedido inmuebles para ayudar a personas que no podían acceder a un alquiler convencional.

Pisos por 139 euros al mes para empezar de nuevo

Uno de los ejemplos más llamativos de esta iniciativa se encuentra en Barcelona, donde un propietario permite utilizar una vivienda por 139,15 euros al mes. El objetivo de estos alquileres no es únicamente ofrecer un techo, sino crear una base desde la que las personas puedan reorganizar su vida, encontrar empleo y avanzar hacia una situación más estable.

Cascón explica que la vivienda funciona como un primer paso dentro de un proceso de recuperación personal y laboral. Durante el desarrollo del proyecto, el joven propietario se ha encontrado con situaciones límite provocadas por la falta de vivienda.

Uno de los casos que más le marcó fue el de una familia formada por cinco personas, cuatro menores y un adulto, que vivían en un trastero. Para Cascón, estas situaciones reflejan hasta qué punto la dificultad para acceder a una vivienda está llevando a algunas familias a vivir en condiciones extremas.

Tuvo que compaginar varios trabajos para comprar sus primeras viviendas

El proyecto no nació de una gran estructura empresarial, sino del esfuerzo personal de Javier Cascón. Para poder afrontar los gastos de sus primeras viviendas tuvo que compaginar diferentes empleos, desde celador en un hospital hasta trabajos en hostelería, administración, reparto de publicidad y redes sociales.

Los ingresos obtenidos con estos trabajos se destinaban al mantenimiento de las viviendas, mientras que la economía familiar dependía principalmente del sueldo de su mujer, enfermera.

Seis viviendas repartidas entre Madrid, Valencia y Barcelona

Actualmente, la iniciativa cuenta con seis viviendas, cuatro de propiedad de Cascón y dos cedidas por otros propietarios que han decidido colaborar. Los inmuebles están repartidos entre Madrid, Valencia y Barcelona, tres ciudades donde el acceso al alquiler se ha complicado en los últimos años por el aumento de los precios.

Más allá de proporcionar un hogar temporal, el proyecto busca que sus inquilinos puedan recuperar su independencia económica. Por ello, Cascón también ha impulsado pequeños negocios para favorecer la incorporación laboral de algunas de las personas vinculadas a la iniciativa. La idea es que la vivienda no sea solo un lugar donde vivir, sino una herramienta para volver a empezar.