Es oficial: la UE cambia las normas y afectará a todos los conductores europeos
La Unión Europea impulsa una reforma que permitirá llevar el carné de conducir en el móvil
La Unión Europea busca dar un paso histórico para unificar los carnés de conducir en todos los países miembros. Esta reforma permitirá llevar el carné digital en el móvil, ampliará su validez a 15 años y asegurará que las sanciones aplicadas en un país se respeten en el resto del continente.
Adiós a la cartera tradicional
La 'European Digital Wallet' es una cartera de identidad digital que permitirá a los ciudadanos llevar en el móvil documentos oficiales. Con ella, podrán identificarse, realizar trámites y acreditar información personal de forma segura sin necesidad de llevar esos documentos personales en formato físico.
"Permitirá a los usuarios acceder a servicios públicos y privados en internet y fuera de internet, almacenar y compartir documentos digitales y crear firmas vinculantes", explican desde la UE
Los aspectos a destacar de la reforma
El Parlamento Europeo aprobó en octubre las primeras medidas que buscan unificar los permisos de conducción. Entre los cambios más relevantes destacan:
- Carné válido por 15 años con posibilidad de renovación digital.
- Periodo de prueba de dos años para conductores noveles.
- Compatibilidad digital, pudiendo sustituir al documento físico.
- Sanciones europeas uniformes: si el permiso es retirado en un país, la medida será efectiva en toda la UE.
Además, se reforzará la formación y los exámenes prácticos, con especial atención a los riesgos para peatones, ciclistas y usuarios vulnerables. Los conductores mayores de 65 años tendrán revisiones médicas y cursos más frecuentes, mientras que los jóvenes podrán obtener permisos de coche a los 17 años, siempre acompañados de un conductor experimentado hasta cumplir los 18.
¿Cuándo entrará en vigor?
La Comisión Europea insiste en que esta reforma es clave para mejorar la seguridad vial y reducir los accidentes, ya que cada año las carreteas europeas se cobran miles de vidas. Además, la llegada del carné digital garantizará conducir e identificar los datos instantáneamente en cualquier país de la Unión Europea, negando así al entrada a conductores con infracciones graves.
En España, la app MiDGT permite llevar el permiso de conducir y la documentación del vehículo en formato digital, además de realizar diversos trámites relacionados con Tráfico.
Aunque todavía se están concretando detalles, se prevé que comience de manera progresiva antes de 2026 y se complete en 2028, cuando todos los Estados miembros deberán cumplir con la nueva normativa.
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