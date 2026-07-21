Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Asalto en Las TerrazasUD Las PalmasLucha contra el cáncer en el Doctor NegrínPrecio de la vivienda en CanariasNueva superficie comercial en VecindarioTiempo en Canarias
instagramlinkedin

Sorteos

Sorteo Euromillones del martes 21 de julio de 2026

Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy

Sorteo Euromillones del martes 21 de julio de 2026.

Sorteo Euromillones del martes 21 de julio de 2026.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 21 de julio de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 39, 8, 28, 2 y 3, y las estrellas 11 y 2.

El código del Millón ha sido el DSL64791.

El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.

Noticias relacionadas

Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adidas lo hace oficial: este es el precio de la nueva camiseta de España con dos estrellas tras ser Campeones del Mundo
  2. La isla de Canarias donde Miguel Ángel Revilla (84 años) sueña con quedarse a vivir: 'Me hubiera quedado allí
  3. De San Mateo a vivir la conquista de la segunda estrella, la historia del director deportivo del Panadería Pulido
  4. Javier Cascón (28 años), el propietario que ha convertido sus pisos en una oportunidad para personas sin hogar: alquileres de 139 euros al mes
  5. Rescate de emergencia en la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria: salvan a un hombre tras caer a la zona de espigones
  6. Susto en el cielo de Canarias: un sistema anticolisión evita un choque frontal entre dos aviones en pleno vuelo
  7. Adiós a las especies exóticas: el barranco Guiniguada tendrá una regeneración de su cauce
  8. La Aemet avisa de calima, calor y viento fuerte en Canarias para hoy martes: estas serán las zonas más afectadas

Sorteo Euromillones del martes 21 de julio de 2026

Sorteo Euromillones del martes 21 de julio de 2026

Gáldar y los cuatro jinetes de los rutilantes caballitos de fuego

Gáldar y los cuatro jinetes de los rutilantes caballitos de fuego

Los caballitos de fuego de la familia Domínguez en Gáldar

Los caballitos de fuego de la familia Domínguez

Los caballitos de fuego de la familia Domínguez

El festival boutique Malvasoul Con Estilo regresa al Parque Doramas con 'The Ritual' de Anané y Louie Vega como plato fuerte

El festival boutique Malvasoul Con Estilo regresa al Parque Doramas con 'The Ritual' de Anané y Louie Vega como plato fuerte

El presidente de Plus Ultra también señala a Fajardo como la puerta de acceso a Zapatero

El presidente de Plus Ultra también señala a Fajardo como la puerta de acceso a Zapatero

Televisión Canaria retransmite este miércoles el primer encuentro de pretemporada de la UD Las Palmas

Televisión Canaria retransmite este miércoles el primer encuentro de pretemporada de la UD Las Palmas

Pasarela peatonal del Confital

Pasarela peatonal del Confital
Tracking Pixel Contents