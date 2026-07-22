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NUEVA NORMATIVA

Mónica García responde a los hosteleros que critican la ley antitabaco: "Los bares funcionan perfectamente sin humo"

La titular de Sanidad rechaza los augurios de pérdidas económicas de la hostelería por la prohibición de fumar en las terrazas

Clientes en una terraza

Clientes en una terraza / Myriam B. Moneo

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Nieves Salinas

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha respondido este miércoles a las críticas de los hosteleros a la ley antitabaco que, entre otros aspectos, contempla la prohibición de fumar en las terrazas. Ante las quejas de la hostelería por las pérdidas económicas que la medida puede acarrear, la ministra ha sido tajante: "Se seguirán tomando cafés, cañas, comidas, sobremesas y, ahora, habrá menos humo. La experiencia nos demuestra que los bares funcionan perfectamente sin humo. Es más, funcionan mejor".

Este martes, la organización empresarial que representa a más de 300.000 restaurantes, bares, cafeterías y locales de ocio, Hostelería de España, mostraba su rechazo a la aprobación del proyecto de ley de medidas sanitarias antitabaco, cuyo trámite parlamentario comienza ahora. El colectivo argumenta que, de prosperar la medida, "tendría una eficacia muy limitada" en el caso de los veladores, porque desplazaría los encuentros de fumadores a domicilios o al entorno de los establecimientos.

"Siempre es el mismo guion" ha censurado la ministra sobre las quejas de los hosteleros. Se remitió a cuando se prohibió fumar en los bares en 2010. "Se anunciaron cierres masivos, pérdidas de empleo y una especie de apocalipsis económico y hundimiento de la vida social. La catástrofe obviamente nunca llegó; es más, los bares siguieron llenos, las terrazas se multiplicaron y la hostelería ha batido récords de facturación".

Los camareros

"Una terraza es un lugar de disfrute, pero también es un lugar de trabajo, y los pulmones de un camarero merecen exactamente la misma protección que los de cualquier otro trabajador", ha dicho García en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), celebrada este miércoles. El sector, ha dicho, debería ser el primer interesado "porque cualquier negocio quiere una clientela tranquila, que no tenga que respirar aire contaminado".

La titular de Sanidad ha asegurado que España se ha adelantado a Europa porque aspira a situarse en la "avanzadilla" y la "vanguardia" de la protección de la salud pública, de los pacientes y de los ciudadanos. "Y marcar nuevamente un paso al frente contra el principal factor de riesgo evitable de 50.000 muertes en nuestro país. 140 muertes al día son consecuencia directa del tabaco", ha subrayado.

Libres de humo

"Conviene aclarar una cosa, Europa ya recomendó en 2024 ampliar los espacios libres de humo a lugares como bares y restaurantes, así que España es uno de los primeros países que se ha tomado en serio las recomendaciones europeas. No vamos en contra de Europa, al contrario, estamos marcando el liderazgo en las medidas de protección", ha abundado.

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La ministra ha asegurado que el proyecto de ley de tabaco cuenta con el respaldo de los ciudadanos que quieren "dejar de respirar aire que no les pertenece", en respuesta a las críticas del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha manifestado que la norma ha "nacido mal" por no contar con el visto bueno de las comunidades autónomas.

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Fuente: El Periódico

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