La DGT endurece la norma de los neumáticos: multas de hasta 500 euros tras el cambio publicado en el BOE
La nueva normativa establece una profundidad mínima en los neumáticos de vehículos pesados
Tras la modificación del Anexo VII del Reglamento General de Vehículos publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el pasado 30 de mayo, la normativa ha sufrido varios cambios que afectan favorablemente a los conductores. La reforma introduce nuevos requisitos técnicos para autobuses, camiones y remolques pesados y pone fin a unas sanciones que estuvieron recibiendo los usuarios durante años.
El reglamento establece una profundidad mínima de 1,6 milímetros en los neumáticos de los vehículos ligeros, pero no fijaba una profundidad exacta para los vehículos pesados. Lo que recoge la normativa es que las ruedas conservan el dibujo, algo que ha conllevado sanciones dependiendo la interpretación de los agentes.
Cuál debe ser la profundidad para los vehículos pesados
La actualización de la normativa recoge que los autobuses, camiones y remolques pesados deberán contar con una profundidad mínima de 1 milímetro en las ranuras principales de la banda de rodadura.
El objetivo de esta modificación es reforzar la seguridad vial y adaptar la normativa a los requisitos que se aplican en otros países europeos. Además, la reforma del Reglamento General de Circulación establece los vehículos de más de 3.500 kilos deberán equipar obligatoriamente neumáticos con certificación de invierno extrema.
Adiós a las sanciones
La falta de una profundidad concreta en este tipo de vehículo generó conflictos porque no había una normativa que determinara cuando un neumático estaba desgastado y era sancionable y cuando. Sin embargo, al establecer el mínimo de 1 mm, quienes no alcancen el mínimo permitido se enfrentan a sanciones de 200 euros por cada rueda. Además, conducir con los neumáticos en mal estado puede provocar situaciones de riesgo ante condiciones metrologías adversas.
En el caso de que un camión de más de 7.500 kilos o autobuses que cuenten con tres o más neumáticos defectuosos, podría considerarse una conducta temeraria y recibir sanciones que aciden hasta los 500 euros y la pérdida de 6 puntos del carné.
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