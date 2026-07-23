Estas son las señales que indican que tu perro está sufriendo un golpe de calor

Canarias atraviesa un verano intenso en lo que calor se refiere y las altas temperaturas no solo afectan a las personas. Perros y gatos pueden sufrir las consecuencias del calor extremo, especialmente durante los episodios de ola de calor, donde un descuido durante un paseo o dejar al animal en un espacio cerrado puede desencadenar un golpe de calor.

Los expertos recuerdan que los animales no regulan su temperatura corporal de la misma forma que los humanos y que es importante conocer las señales de alerta para actuar antes de que la situación empeore.

La temperatura que marca el riesgo para los perros

La temperatura habitual de un perro se sitúa alrededor de los 38,5 grados. Sin embargo, cuando su temperatura corporal supera los 41 grados, puede producirse un golpe de calor, una situación que puede afectar al funcionamiento de sus órganos y poner en peligro su vida.

El calor afecta especialmente a perros mayores, cachorros, animales con problemas de salud o aquellos con dificultades respiratorias, aunque cualquier mascota puede sufrir un episodio grave si se expone a temperaturas elevadas durante demasiado tiempo.

Estas son las señales de un golpe de calor en perros

Uno de los primeros síntomas suele ser un jadeo más intenso de lo habitual. El perro abre mucho la boca, mantiene la lengua extendida y trata de liberar el exceso de temperatura mediante la respiración.

Además, los dueños deben prestar atención a otros signos como:

Respiración acelerada o dificultad para respirar.

Debilidad o cansancio extremo.

Desorientación o problemas para mantenerse en pie.

Exceso de saliva.

Vómitos.

Ojos vidriosos.

Encías o lengua con tonos rojizos o morados.

Convulsiones en los casos más graves.

Las almohadillas de las patas también pueden ofrecer pistas, ya que acumulan calor al estar en contacto con superficies calientes como el asfalto.

El paseo a las horas de más calor puede ser un riesgo

Durante los días de temperaturas elevadas, los expertos recomiendan adaptar las rutinas de los animales. Los paseos deben realizarse preferiblemente a primera hora de la mañana o al final de la tarde, evitando las horas centrales del día.

Además, es importante comprobar la temperatura del suelo antes de salir. El asfalto puede alcanzar temperaturas muy superiores a las del ambiente y provocar quemaduras en las almohadillas de los perros.

Otro de los errores más peligrosos es dejar a una mascota dentro de un vehículo, aunque sea durante pocos minutos. En un espacio cerrado, la temperatura puede aumentar rápidamente y convertirlo en un entorno mortal para el animal.

Qué hacer si tu perro sufre un golpe de calor

Ante los primeros síntomas, lo recomendable es trasladar al animal a una zona fresca y comenzar a reducir su temperatura de forma progresiva. Los veterinarios aconsejan ofrecer agua en pequeñas cantidades y refrescar al perro con agua fresca, pero no helada, evitando cambios bruscos de temperatura. También puede ayudar colocarlo cerca de una corriente de aire o un ventilador.

Si el animal presenta pérdida de equilibrio, vómitos, convulsiones o alteraciones en el color de las encías y la lengua, es necesario acudir cuanto antes a un veterinario. Un golpe de calor puede evolucionar rápidamente y la rapidez a la hora de detectar las señales puede marcar la diferencia para salvar la vida de la mascota.