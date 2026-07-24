Un camión de paja arde y provoca un incendio forestal en la carretera de Córdoba a Cerro Muriano

Un camión cargado de paja ha provocado este viernes un incendio en una zona de vegetación en la N-432, en el kilómetro 256, en sentido Badajoz, a la altura de Cerro Muriano, después de que la carga comenzara a arder y las llamas se extendieran al terreno forestal cercano. La gran columna de humo generada por el fuego resulta visible desde distintos puntos de la ciudad y el dispositivo de emergencia ha ordenado el desalojo preventivo de Villa Sanjurjo y Mirador de Media Andalucía.

El aviso se ha recibido a las 14.39 horas, según ha informado el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Córdoba (SPEIS). En las labores de extinción participan efectivos de los dos parques de bomberos de la capital, además del amplio dispositivo desplegado por el Plan Infoca.

El incendio se ha iniciado al salir ardiendo en la carretera de Cerro Muriano un camión de paja. / CÓRDOBA

En estos momentos trabajan 70 efectivos por tierra, apoyados por cinco autobombas y una unidad médica. El operativo aéreo está compuesto por nueve aeronaves: dos aviones de carga en tierra, dos anfibios ligeros, un avión de coordinación, un helicóptero ligero y tres helicópteros semipesados.

Nivel uno de emergencia

La Junta de Andalucía ha elevado a las 16.58 horas el Plan Infoca a fase de emergencia, situación operativa 1, debido a la evolución del incendio forestal. Este nivel implica, de ser necesario, la adopción de medidas especiales de protección ante la posible afección a personas y bienes no forestales. Las autoridades han pedido a la población que siga las indicaciones de los servicios de emergencia, cierre puertas y ventanas para evitar la entrada de humo y no se acerque a la zona del incendio para facilitar el trabajo de los operativos.

Desalojos preventivos, según el Ayuntamiento

Asimismo, el Ayuntamiento de Córdoba ha puesto a disposición de "las personas que han sido desalojadas preventivamente" el centro cívico de Cerro Muriano, habilitado para su atención mientras continúan las labores de extinción del incendio. Villa Sanjurjo está considerada una de las zonas residenciales de Córdoba expuestas al riesgo de incendios forestales por su contacto directo con la vegetación de la Sierra. La zona se encuentra a menos de un kilómetro de Cerro Muriano, en un entorno de viviendas aisladas, parcelas amplias y vegetación de sierra que consta de unos 363.828 metros cuadrados, según los datos de la GMU.

La carretera N-432 se mantiene cortada al tráfico y la Policía Local mantiene un despliegue de seguridad y de desvío del tráfico hacia Córdoba por la CO-3408 (la de Los Villares). El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el delegado de la Junta, Adolfo Molina, se han desplazado al lugar para coordinar la respuesta. Muchos vecinos se han concentrado en la glorieta que da acceso a la barriada de Cerro Muriano, desde donde miran con estupor el humo que generan las llamas en plena sierra y siguen las órdenes de los cuerpos de seguridad.

Los equipos continúan actuando en la zona para controlar las llamas y evitar que el fuego siga avanzando por el monte y, sobre todo, que alcance la zona más habitada de Cerro Muriano. Las primeras informaciones señalan que el origen estaría en el propio camión, cuya carga de paja terminó propagando el fuego a la vegetación, aunque todavía se desconocen las causas por las que comenzó a arder.

Incendio del camión que ha provocado el incendio forestal entre Córdoba y Cerro Muriano.. / CÓRDOBA

Recomendaciones: cerrar puertas y ventanas

La dirección de la emergencia, paralelamente, ha instado a cerrar puertas y ventanas para evitar la entrada de humo en la vivienda. La Junta recomienda también como medida de protección de obligado cumplimiento no acercarse al incendio, no asumir riesgos.

Emergencias ha gestionado casi un centenar de llamadas de vecinos que informaban del incendio en la zona. De inmediato, el centro coordinador de emergencias ha activado al Centro Operativo Provincial de Infoca, a los bomberos del Consorcio Provincial, a la Guardia Civil, a la Policía Local y a la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la comunidad.

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La Agencia de Emergencias de Andalucía ha activado también a EMA GREA, el Grupo de Emergencias de Andalucía, que se desplaza al lugar para desplegar el Puesto de Mando Avanzado (PMA) para coordinar el trabajo de todos los intervinientes.

Fuente: Diario Córdoba