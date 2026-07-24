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Chenoa responde a la mujer de Tenerife que reclama a su perra

Una mujer de Canarias sostiene que la perra de Chenoa podría ser su mascota, desaparecida en Tenerife en abril de 2024, y ha solicitado una prueba de ADN para aclarar definitivamente si se trata del mismo animal.

La artista, a través de su equipo, rechaza esa posibilidad. Un comunicado difundido por la revista HOLA, tras la repercusión del caso asegura que la documentación legal y veterinaria confirma que Cloe no es la perra reclamada y que su adopción se realizó cumpliendo todos los protocolos.