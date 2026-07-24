Secciones

Es noticia
Incendio de TeldeEstadio de Gran CanariaUD Las PalmasJuan AvelloAccidentes Gran CanariaDGT CanariasPerra de ChenoaLoterías en Canarias
instagramlinkedin
Chenoa responde a la mujer de Tenerife que reclama a su perra

Chenoa responde a la mujer de Tenerife que reclama a su perra

Ancor Torrens

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Chenoa responde a la mujer de Tenerife que reclama a su perra

Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria
Añádenos en Google

Una mujer de Canarias sostiene que la perra de Chenoa podría ser su mascota, desaparecida en Tenerife en abril de 2024, y ha solicitado una prueba de ADN para aclarar definitivamente si se trata del mismo animal.

La artista, a través de su equipo, rechaza esa posibilidad. Un comunicado difundido por la revista HOLA, tras la repercusión del caso asegura que la documentación legal y veterinaria confirma que Cloe no es la perra reclamada y que su adopción se realizó cumpliendo todos los protocolos.

TEMAS

Tracking Pixel Contents